Esta sería la nómina de Colombia para el partido contra Ghana por el paso a los octavos del Mundial

La Selección Colombia se medirá ante Ghana, a las 8:30 de la noche, de este viernes, en Kansas, con la ilusión de avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica.
El técnico Néstor Lorenzo se ha mostrado positivo por el alza en el nivel que tiene el equipo, pero sostuvo que hay que ser cautos, pues con el paso de fases los rivales seguirán siendo más exigentes y complicados.
También le puede interesar: Estas son las armas con las que Colombia espera superar a Ghana en el Mundial de Norteamérica este viernes