Esta sería la nómina de Colombia para el partido contra Ghana por el paso a los octavos del Mundial

La Selección Colombia se medirá ante Ghana, a las 8:30 de la noche, de este viernes, en Kansas, con la ilusión de avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. El técnico Néstor Lorenzo se ha mostrado positivo por el alza en el nivel que tiene el equipo, pero sostuvo que hay que ser cautos, pues con el paso de fases los rivales seguirán siendo más exigentes y complicados. También le puede interesar: Estas son las armas con las que Colombia espera superar a Ghana en el Mundial de Norteamérica este viernes

El historial de Colombia contra selecciones africanas

El duelo en Kansas será el sexto de la Selección ante equipos africanos, con un saldo de cuatro victorias (Túnez, Costa de Marfil, Senegal y República del Congo) y una derrota ante Camerún. Para el juego, el técnico Lorenzo tendría de nuevo en la titular a dos pilares de la defensa como Daniel Muñoz y Johan Mójica. Además, se menciona que en la delantera se podría decidir de nuevo por el chocoano Jhon Córdoba, como compañero de Luis Díaz. Ante esto, Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Colombia buscará su tercer paso a la fase de octavos de final en un Mundial, tal y como lo hizo en las ediciones de Italia 1990, cuando terminó en el puesto 14, y en la edición de Rusia 2018, cuando terminó en el noveno lugar de la competencia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan avanzar en busca de conseguir la mejor actuación de Colombia en un Mundial, aunque aún les faltan dos rondas, pues su mejor participación data de Brasil 2014, cuando llegaron hasta cuartos de final, para ocupar la quinta casilla del torneo. Vea además: Suiza derrotó a Argelia y espera por Colombia o Ghana para los octavos de final del Mundial A pesar de tener un buen equipo y de estar viviendo un Mundial positivo, Colombia sabe que, en el mata mata, las cosas son a otro precio, y cualquier tarde mala acaba con los sueños; por eso la atención, la disposición y la entrega del grupo deben ser totales durante el tiempo que dure el partido.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Jhon Córdoba, uno de los delanteros que podría ser alternativa hoy en el grupo inicialista, manifestó que Colombia se ha preparado para todos los escenarios, incluidos los lanzamientos de tiro penal, que también practicaron, pues no pueden dejar nada al azar.

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