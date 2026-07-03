¿Cómo sobrevivió Hernán Gil tras ocho días bajo los escombros de los terremotos en Venezuela?

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, sobrevivió cerca de ocho días bajo los escombros del edificio donde trabajaba en Catia La Mar, estado de La Guaira, tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.
Su supervivencia fue posible por una combinación de factores: logró protegerse durante el colapso al refugiarse debajo de una mesa y una silla, la garita de seguridad donde se encontraba soportó parte del peso de la estructura, no sufrió traumatismos de gravedad y, una vez localizado con vida, los equipos de rescate le suministraron agua y oxígeno mientras desarrollaban un operativo que culminó con su rescate este jueves.