Organizaciones de DD.HH. denuncian incursión del Clan del Golfo en vereda de Remedios, Antioquia

La crisis de seguridad en el Nordeste antioqueño continúa agravándose. En las últimas horas, comunidades y organizaciones de derechos humanos denunciaron una incursión de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, un hecho que ha incrementado el temor entre los habitantes, en medio de la disputa armada que sostienen ese grupo ilegal y las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información expuesta por Cahucopana Nordeste y Corpades, la presencia de hombres armados en la vereda ha generado un ambiente de incertidumbre y zozobra entre los habitantes, quienes temen que la confrontación entre las estructuras ilegales afecte directamente a la población civil.

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Por su parte, líderes comunitarios advirtieron que la situación representa un nuevo riesgo para las familias que permanecen en la zona, pues el nordeste antioqueño atraviesa desde hace varias semanas una escalada de violencia derivada de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc, organizaciones que buscan consolidar el control territorial y de las economías ilegales en esta región del departamento.

Ante este nuevo episodio, se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Remedios y a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos para que activen mecanismos de protección y verifiquen la situación que se registra en el territorio.