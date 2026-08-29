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Clan del Golfo secuestró a tres jóvenes y a líder social en Anorí, Antioquia; uno ya fue liberado

El gobernador Andrés Julián Rendón informó sobre el hecho y lo atribuyó al Clan del Golfo. El único liberado hasta ahora es el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Liberia. El mandatario departamental pidió mayor presencia de la Fuerza Pública en la zona.

  • La disputa armada por la minería ilegal en el Nordeste de Antioquia ha dejado secuestros, muertos y una serie de hechos violentos, principalmente por cuenta del Clan del Golfo (foto) y el ELN. FOTO: Captura de video
    La disputa armada por la minería ilegal en el Nordeste de Antioquia ha dejado secuestros, muertos y una serie de hechos violentos, principalmente por cuenta del Clan del Golfo (foto) y el ELN. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
29 de agosto de 2026
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La situación de orden público en el Nordeste antioqueño volvió a generar alarma. Esta vez, el gobernador Andrés Julián Rendón informó el sábado sobre el secuestro de cuatro personas en el corregimiento Liberia, en Anorí, a manos del Clan del Golfo.

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Sin embargo, Caracol Radio informó en la mañana del domingo que el Ejército había logrado la liberación de Jeiber Alonso Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Liberia.

Y así también lo indicó al organización Corpades. “Llegó con vida al corregimiento Liberia, en Anorí (...). Aún hay otras 3 personas que permanecen en poder de la estructura ilegal”, dijo la organización en X.

Según denunció el mandatario departamental, los responsables serían integrantes del Clan del Golfo, aunque hasta el momento las autoridades no han establecido las circunstancias.

“Antioqueños, es urgente recuperar la seguridad en Liberia (El Charcón), único corregimiento de Anorí. La comunidad nos reporta que ayer criminales del Clan del Golfo se llevaron del caserío al presidente de la Junta de Acción Comunal y a tres jóvenes más”, afirmó Rendón.

Ante la denuncia, el gobernador anunció la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar las acciones con las autoridades.

El mandatario seccional, además, pidió al Gobierno Nacional reforzar la presencia del Ejército, la Armada y la Policía en este corregimiento del Nordeste antioqueño. Incluso planteó la posibilidad de instalar inicialmente una unidad de Carabineros mientras se logra construir o habilitar una estación permanente de Policía.

Uno de los puntos sobre los que hizo especial énfasis fue el río Nechí, que atraviesa una zona estratégica para la movilidad y las economías ilegales de los grupos armados.

El gobernador sostuvo que los criminales se estarían moviendo por este afluente y que allí se disputan las rentas provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Por esa razón, pidió reforzar específicamente el patrullaje fluvial en el Nechí y recuperar el control de ese corredor “por donde los criminales se mueven como ‘Pedro por su casa’ y se disputan las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico”, afirmó.

Rendón recordó que la Gobernación de Antioquia ya entregó a la Séptima División del Ejército patrullas fluviales adquiridas con recursos de la Tasa de Seguridad, con el propósito de reforzar la vigilancia sobre el río.

Sin embargo, insistió en que se requiere una mayor capacidad operativa y presencia permanente de las autoridades en el territorio.

La disputa armada entre grupos ilegales en el Nordeste

La denuncia ocurre en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el Nordeste antioqueño, donde distintos grupos armados ilegales mantienen disputas por el control territorial y por las economías ilícitas.

En esa subregión, el control de las rentas provenientes de la minería ilegal de oro se disputa de forma violenta principalmente entre el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a lo que se suma la constante presión de bandas locales y disidencias que operan en los límites con el Bajo Cauca.

Dentro de este escenario, el Clan del Golfo actúa como la estructura hegemónica de mayor envergadura, con el propósito de dominar los corredores estratégicos de movilidad y toda la cadena de extracción. Para lograrlo, la organización criminal impone cuotas extorsivas y regula las unidades de producción informal en municipios clave para la economía minera como Segovia, Remedios y Anorí.

Por su parte, el ELN mantiene una presencia histórica arraigada en las zonas rurales y montañosas de esta subregión de Antioquia. Desde allí, esta guerrilla disputa el control territorial y busca apropiarse de las economías ilícitas derivadas de la explotación del oro, manteniendo bajo asedio y extorsión a los mineros artesanales y tradicionales de la zona.

“Al nuevo Gobierno Nacional le pedimos que llegue con toda su capacidad: Ejército, Armada y Policía. La gente de Liberia necesita presencia permanente de la Fuerza Pública, recuperar la tranquilidad y vivir sin estar sometida a los criminales”, concluyó Rendón.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién estaría detrás del secuestro en Anorí?
Según lo informado por el gobernador de Antioquia, los responsables serían integrantes del Clan del Golfo. Las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para establecer las circunstancias y confirmar la autoría de los hechos.
¿Por qué el gobernador de Antioquia pidió reforzar la seguridad en Anorí?
Andrés Julián Rendón pidió una mayor presencia del Ejército, la Armada y la Policía debido a la situación de orden público y a la presencia de grupos armados que, según su denuncia, se disputan economías ilegales relacionadas con la minería ilegal y el narcotráfico.
¿Por qué es importante el río Nechí para la seguridad en Anorí?
El gobernador señaló que el río Nechí es un corredor por el que se estarían movilizando grupos armados y donde existirían disputas por el control de rentas ilegales. Por eso pidió reforzar el patrullaje fluvial en esta zona.
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