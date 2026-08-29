Clan del Golfo secuestró a tres jóvenes y a líder social en Anorí, Antioquia; uno ya fue liberado

La situación de orden público en el Nordeste antioqueño volvió a generar alarma. Esta vez, el gobernador Andrés Julián Rendón informó el sábado sobre el secuestro de cuatro personas en el corregimiento Liberia, en Anorí, a manos del Clan del Golfo.
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Sin embargo, Caracol Radio informó en la mañana del domingo que el Ejército había logrado la liberación de Jeiber Alonso Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Liberia.
Y así también lo indicó al organización Corpades. “Llegó con vida al corregimiento Liberia, en Anorí (...). Aún hay otras 3 personas que permanecen en poder de la estructura ilegal”, dijo la organización en X.