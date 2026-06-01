Abelardo fue competitivo a Cepeda en la Costa y Bogotá ¿de dónde saldrán los votos de la segunda vuelta?

Abelardo de la Espriella fue la sorpresa en la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo. Ganó en 15 departamentos, a pesar de ser un “outsider”, mientras Cepeda ganó en los otros 17 y Bogotá. Pero, ¿tienen posibilidades de crecer?
El mapa mostró un país dividido en el que las regiones Pacífico y Caribe apoyaron en su mayoría a Cepeda, mientras la región andina a De la Espriella. La Orinoquía y la Amazonía se dividieron: mientras en Casanare, Meta y Arauca ganó el abogado, en Vichada y Guanía triunfó el senador del Pacto Histórico.
En la Amazonía, Cepeda ganó en Vaupés, Putumayo y Amazonas, pero De la Espriella sacó más votos en Caquetá y Guaviare, territorios con una fuerte presencia de grupos armados.