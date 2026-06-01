Abelardo fue competitivo a Cepeda en la Costa y Bogotá ¿de dónde saldrán los votos de la segunda vuelta?

Abelardo de la Espriella fue la sorpresa en la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo. Ganó en 15 departamentos, a pesar de ser un “outsider”, mientras Cepeda ganó en los otros 17 y Bogotá. Pero, ¿tienen posibilidades de crecer? El mapa mostró un país dividido en el que las regiones Pacífico y Caribe apoyaron en su mayoría a Cepeda, mientras la región andina a De la Espriella. La Orinoquía y la Amazonía se dividieron: mientras en Casanare, Meta y Arauca ganó el abogado, en Vichada y Guanía triunfó el senador del Pacto Histórico. En la Amazonía, Cepeda ganó en Vaupés, Putumayo y Amazonas, pero De la Espriella sacó más votos en Caquetá y Guaviare, territorios con una fuerte presencia de grupos armados.

La disputa por los votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Según datos organizados por La Silla Vacía, Abelardo de la Espriella tuvo un crecimiento importante en Antioquia y en la región Caribe, zonas clave para ser quien más votos sacó. Para explicar los resultados en las regiones y entender cómo ambas candidaturas podrían crecer en votos para la segunda vuelta, EL COLOMBIANO habló con Diógenes Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico y experto en política regional.

“Ambas candidaturas tienen problemas para crecer. El éxito que mostraron en primera es la gran dificultad que tienen en segunda. La polarización fue tan fuerte que se llevaron incluso a Paloma Valencia, que terminó diluida por De la Espriella”, dijo Rosero. Lea también: Antioquia le puso 16% de los votos a De la Espriella: ¿cómo se reacomodará el tablero? Agregó que, según La Silla Vacía, “apenas el 50 % de los votos de Valencia llegarían a De la Espriella”, aunque mucho puede ocurrir. “Aparecería una incógnita alrededor de los abstencionistas y es cuál de los dos candidatos sería más adherente a ellos. Pero midiendo ambos discursos creería que no hay dinámicas para atraer votos de centro, por ahora”, agregó el experto. Con respecto a la región Caribe, dijo que “se nota una fuerte competencia con relación a De la Espriella. Cepeda no respondió como esperaba”. Y agregó que habrá otra competencia por las maquinarias locales y alrededor del voto de Sergio Fajardo, aunque este fue un distante tercero con 27 mil votos; Cepeda obtuvo 549 mil y De la Espriella 432 mil. “En Atlántico, Fajardo le ganó a Paloma Valencia, entonces seguramente ambas candidaturas irán por esos votos. Habría que evaluar quiénes son esos votantes y cómo se seducen”, dijo Rosero. En cuanto a Antioquia, será difícil que Cepeda le compita a De la Espriella. Esa ventaja, sin embargo, “la tiene Cepeda en el Pacífico”, añadió el experto. También se refirió a los que serían los focos para pelearse los votos en segunda vuelta: Bogotá y la costa Caribe, donde De la Espriella no ganó, pero se mostró competitivo. Lea también: “Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a que derrotemos a Cepeda”: Paloma Valencia reconoce resultados de primera vuelta “Los focos y la disputa estarán seguramente en Bogotá y el Caribe. Hasta ahora, ambos candidatos se han mantenido en la misma idea de polarizar. ¿Se alejará Cepeda de Petro? Es una pregunta que vale la pena hacerse, partiendo de la idea de que él lo trajo a primera vuelta”. Con respecto a la visita del presidente Gustavo Petro al Caribe la semana pasada, que fue vista por múltiples sectores como campaña de frente por Cepeda, Rosero explicó que “el presidente mantuvo las bases de Cepeda, pero, anticipando lo que iba a pasar, intentó arañar algunos votos. Sin embargo, añadió, “fue infructuoso, y una de las grandes incógnitas es qué pactó el Gobierno y el Pacto Histórico en el Caribe. Se acortó la diferencia de 2022, entre el voto de Rodolfo (Hernández)-Petro y Cepeda-Abelardo. Eso mostraría que los resultados que ellos esperaban no salieron como esperaron”.