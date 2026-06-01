Así puede consultar las actas E-14 de la Registraduría y verificar los resultados mesa por mesa

Las actas E-14 son los formularios diligenciados por los jurados de votación al finalizar la jornada electoral y contienen el registro de los votos obtenidos por cada candidato en una mesa específica. La Registraduría Nacional habilitó su consulta pública para que cualquier ciudadano pueda revisar, descargar y comparar los resultados reportados durante el preconteo. La publicación de las actas permite que ciudadanos, partidos y observadores verifiquen los resultados mesa por mesa. Además, facilita el control y la vigilancia pública sobre el conteo de votos.

A. ¿Cómo ingresar a la plataforma de consulta?

El primer paso es ingresar al portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La entidad ha reiterado que este es el único sitio autorizado para consultar y descargar las actas E-14, por lo que recomienda desconfiar de enlaces compartidos por terceros o difundidos en redes sociales. Para acceder directamente a la plataforma de consulta, puede hacer clic aquí. Una vez dentro de la página, el usuario debe desplazarse hacia abajo hasta encontrar la sección de “Resultados Electorales”, donde se encuentran habilitadas las diferentes herramientas de consulta para las elecciones de 2026. Ahí aparecen varias opciones relacionadas con preconteos, escrutinios y las Actas E-14 de Transmisión y Delegados. Entérese: Cepeda se salió del “cuadrito” en el tarjetón, ¿se anula su voto?

B. ¿Qué tipo de acta se puede consultar?

Posteriormente deberá seleccionar el tipo de acta que desea revisar. La Registraduría publica tres versiones principales, las Actas E-14 de Transmisión, utilizadas para informar los resultados preliminares del preconteo y las Actas E-14 de Delegados, que corresponden a las copias entregadas a las autoridades electorales.

C. ¿Cómo buscar una mesa específica?

Después de ingresar a la opción elegida, el sistema solicitará varios datos para localizar una mesa específica. Será necesario seleccionar el departamento, el municipio, la zona electoral, el puesto de votación y finalmente el número de mesa. Solo cuando todos esos campos estén completos aparecerá la imagen digitalizada del formulario correspondiente. Le puede interesar: Estos son los departamentos con más testigos electorales inscritos para el 31 de mayo

Captura de pantalla editada con fines pedagógicos para explicar el paso a paso de la consulta de las actas E-14 en la plataforma de la Registraduría.

D. ¿Qué información contiene el E-14?

Cuando la búsqueda arroje resultados, el ciudadano podrá visualizar el documento tal como fue diligenciado por los jurados. En el E-14 aparecen los votos obtenidos por cada candidato, los votos en blanco, los votos nulos, las tarjetas no marcadas y las firmas de los jurados encargados del conteo. También es posible descargar el archivo para revisarlo con más detalle.

Captura de pantalla editada con fines pedagógicos para explicar el paso a paso de la consulta de las actas E-14 en la plataforma de la Registraduría.

Si al revisar un formulario E-14 un ciudadano, testigo electoral o partido político detecta que los datos publicados no coinciden con la fotografía tomada en la mesa de votación o encuentra posibles errores en el registro de votos, la Registraduría señala que esas inconsistencias pueden ser revisadas durante el proceso oficial de escrutinio. Lea también: “La democracia no se acepta ni se rechaza: se acata”: gremios responden a Petro tras cuestionar elecciones Según la entidad, los testigos electorales, candidatos o apoderados pueden presentar reclamaciones por escrito cuando existan errores aritméticos, tachaduras, datos incompletos o diferencias en las actas, y las comisiones escrutadoras tienen la facultad de ordenar recuentos de votos y corregir información si encuentran inconsistencias. La Registraduría también recuerda que los resultados del preconteo y los formularios E-14 tienen carácter informativo y que los resultados con validez jurídica son los que surgen de los escrutinios oficiales realizados por jueces y comisiones escrutadoras. En caso de encontrar una posible irregularidad, los ciudadanos pueden ponerla en conocimiento de la Registraduría Nacional o del Consejo Nacional Electoral (CNE), aportando fotografías, videos o cualquier prueba que permita verificar la situación. La entidad dispone de atención a través de su conmutador nacional (601) 220 28 80, además de los canales de contacto publicados en su portal oficial para radicar peticiones, quejas o denuncias relacionadas con el proceso electoral. Siga leyendo: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

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