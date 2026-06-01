“Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”: la pulla del magistrado Prada a Petro tras resultados

Entre las reacciones a su desafiante mensaje, se destaca la del magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada , quien defendió la transparencia de la jornada electoral.

Lo del mandatario ha sido catalogado como una “pataleta”, sobre todo cuando el sistema que hoy critica es el mismo que en marzo pasado avaló el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones legislativas. Pero ahora sí no le gusta.

El presidente Gustavo Petro estaba confiado y celebraba desde antes el triunfo de su candidato, Iván Cepeda. Sin embargo, el resultado le cayó como un balde de agua fría. Aunque Cepeda avanzó a segunda vuelta, fue derrotado por Abelardo de la Espriella por cerca de 700.000 votos. La reacción del mandatario, pocas horas después de conocerse el preconteo, fue muestra de ese golpe político; dijo que no acogía los resultados y cuestionó el proceso electoral.

Según Prada, más de 400.000 personas participaron como jurados, testigos y funcionarios durante la jornada, además de observadores internacionales que siguieron el proceso en distintas regiones del país.

El magistrado sostuvo que la organización electoral cumplió con su tarea y lanzó una dura advertencia frente a quienes pretenden desconocer los resultados.

“La Constitución no se doblega ante los políticos, la Constitución se pone del lado de los ciudadanos. Solo los tiranos son capaces de atreverse a desconocer la voluntad popular”, afirmó.

En todo esto, lo que ha llamado la atención es que sea precisamente el presidente de la República quien esté cuestionando el resultado de una elección organizada por las mismas instituciones electorales que han administrado los comicios durante los últimos años.

Sin embargo, hay que tener claro que una cosa es el preconteo, que es el resultado rápido que se conoce la noche de las elecciones. Otra son los escrutinios, que son las revisiones oficiales realizadas por jueces y autoridades electorales y que tienen validez jurídica.

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Petro aseguró que no acepta los resultados del preconteo porque, según él, hubo modificaciones al software utilizado para el conteo de votos y porque existirían diferencias entre el censo electoral oficial y la información registrada en el sistema informático.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en su cuenta de X. También afirmó que habría mesas en las que se detectaron inconsistencias y sostuvo que los únicos resultados que reconocerá serán los que arrojen los escrutinios oficiales.

Sin embargo, sus críticos le recuerdan que en las elecciones legislativas de marzo, el Pacto Histórico obtuvo una importante votación para el Congreso utilizando exactamente la misma Registraduría y el mismo modelo de organización electoral que hoy cuestiona.

Por eso, resulta contradictorio que el Gobierno valide el sistema cuando gana, pero lo ponga en duda cuando los resultados no le son favorables.

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“Lo del pronunciamiento del presidente Petro, como siempre, es absolutamente desinformativo y manipulador, lo cual resulta absolutamente criticable. El preconteo lo organiza la Registraduría Nacional del Estado Civil a partir del trabajo que adelantan los jurados de votación, Y eso se refleja en la consolidación de datos que el país ha conocido. Y lo otro importante que hay que decir es que, históricamente, en elecciones presidenciales, las diferencias que hay entre preconteo, que es extraoficial, y escrutinio, es de menos del 1%”, explicó a Caracol Radio el exregistrador Juan Carlos Galindo.

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