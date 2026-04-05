Hombre fue condenado a más de 37 años de cárcel por asesinar a un conductor de plataforma en 2023

Camilo Múnera Osorio deberá estar 37 años y 5 meses en la cárcel por el asesinato de un conductor de una plataforma digital de transporte ocurrido en Medellín en 2023.

La víctima fue brutalmente golpeada y después arrojada a una quebrada, caso que conmocionó a la ciudad.

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Los hechos por los que fue sentenciado a prisión Múnera ocurrieron el 14 de agosto de 2023, cuando él, junto a otros dos hombres, pidieron un servicio para que los recogiera en el barrio Laureles y los llevara al corregimiento de San Cristóbal.

Cuando el conductor, que tenía 49 años, estaba cerca del destino, los pasajeros lo obligaron a sentarse en la parte de atrás y luego lo amarraron de pies y manos.