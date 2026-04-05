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Hombre fue condenado a más de 37 años de cárcel por asesinar a un conductor de plataforma en 2023

Los hechos ocurrieron en agosto de 2023, cuando Múnera y otros dos hombres solicitaron un servicio para ir al corregimiento de San Cristóbal. Amarraron, golpearon y asesinaron al conductor, y después lanzaron su cuerpo a una quebrada.

  • Camilo Múnera Osorio (en el círculo) fue condenado a 37 años y 5 meses de prisión por asesinar a un conductor de plataforma en 2023. FOTO: Captura de pantalla
    Camilo Múnera Osorio (en el círculo) fue condenado a 37 años y 5 meses de prisión por asesinar a un conductor de plataforma en 2023. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
05 de abril de 2026
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Camilo Múnera Osorio deberá estar 37 años y 5 meses en la cárcel por el asesinato de un conductor de una plataforma digital de transporte ocurrido en Medellín en 2023.

La víctima fue brutalmente golpeada y después arrojada a una quebrada, caso que conmocionó a la ciudad.

Lea: Rescataron a conductor de una app de transporte en Bogotá: secuestradores exigían $20 millones

Los hechos por los que fue sentenciado a prisión Múnera ocurrieron el 14 de agosto de 2023, cuando él, junto a otros dos hombres, pidieron un servicio para que los recogiera en el barrio Laureles y los llevara al corregimiento de San Cristóbal.

Cuando el conductor, que tenía 49 años, estaba cerca del destino, los pasajeros lo obligaron a sentarse en la parte de atrás y luego lo amarraron de pies y manos.

Después de eso, la víctima fue golpeada en múltiples ocasiones. Finalmente, fue forzada a bajarse del vehículo en el sector de Las Hamacas, donde fue atacada hasta la muerte.

Múnera y los otros dos hombres lanzaron el cuerpo a una quebrada que atraviesa la zona y escaparon con el carro y el resto de pertenencias del conductor.

Al inicio, el victimario había sido sentenciado a 7 años y 5 meses de prisión por un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar el delito de hurto calificado y agravado, pero este no fue aceptado, y el juez le impuso una pena mayor.

Son varios los homicidios que se han presentado en Antioquia en los últimos años con esta misma modalidad. Por ejemplo, uno de los casos más recientes es el de Roger Enrique Díaz, quien también trabajaba como conductor de plataforma y que fue encontrado sin vida el 6 de febrero en zona rural de San Jerónimo.

Según lo que informaron las autoridades en ese momento, Díaz llegó a ese lugar con cuatro hombres que aseguraban ser parte de un grupo armado ilegal y que luego abandonaron el cuerpo para escapar en el vehículo de la víctima.

Siga leyendo: Conductor de plataformas fue asesinado en San Jerónimo, Antioquia: delincuentes también le robaron el carro

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