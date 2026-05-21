¿Qué tal? En plena audiencia, procurador delegado se opuso a capturas en caso Yulixa Toloza

La Procuraduría General de la Nación decidió apartar del caso de Yulixa Toloza al procurador Carlos Arturo Chávez, luego de la controversia que generó su oposición a la legalización de captura de dos de los implicados en la investigación por la desaparición y muerte de la mujer de 52 años.

La decisión fue adoptada por el procurador general Gregorio Eljach, quien ordenó el relevo del funcionario para evitar que las discusiones jurídicas alrededor del procedimiento terminaran afectando el curso del proceso penal.

El Ministerio Público también anunció la creación de una agencia especial que hará seguimiento a toda la investigación, incluyendo las actuaciones judiciales en Colombia y el proceso relacionado con los capturados en Venezuela que esperan una eventual extradición.

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La polémica surgió durante las audiencias ante el Juzgado Quinto de Control de Garantías de Cúcuta. Allí fueron avaladas las capturas de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, señalados de participar en maniobras para desaparecer evidencias relacionadas con el caso.

Durante la diligencia, el procurador Chávez apeló la decisión del juez al considerar que los detenidos permanecieron en instalaciones policiales sin una orden judicial previa y que algunos elementos expuestos por la defensa no fueron tenidos en cuenta.

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La postura del delegado provocó una reacción inmediata de la Fiscalía. La fiscal Juana Acosta cuestionó sus argumentos y aseguró que el representante del Ministerio Público debía revisar en detalle el expediente antes de controvertir la legalidad de las capturas.

Las audiencias continuarán este jueves 21 de mayo, pero Chávez ya no actuará dentro del proceso.

Hasta ahora, el caso deja cinco personas capturadas por hechos relacionados con la muerte de Yulixa Toloza, quien desapareció el pasado 13 de mayo después de practicarse un procedimiento estético en Beauty Láser, un centro ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, que es investigado por presuntas irregularidades.

Según la investigación, tras la intervención estética, la mujer fue retirada del lugar y trasladada en un vehículo que recorrió distintos municipios de Cundinamarca y Boyacá. Días después, las autoridades hallaron un cuerpo en zona rural de Apulo y Medicina Legal confirmó que correspondía a la estilista.