Medellín entra al top 130 global de startups y logra el mejor ambiente para hacer negocios en Latam

El ecosistema emprendedor de Medellín sumó este jueves dos reconocimientos clave para el posicionamiento de su universo startup. Por primera vez, la ciudad ingresó al top 130 del Índice Global de Ecosistemas de Startups 2026 y, además, fue destacada como la ciudad latinoamericana con el mejor entorno para hacer negocios en el conocido informe Colombia Tech Report. Eso, sin mencionar que la capital antioqueña creció 28,5% el número de compañías de base tecnológica y levantó más de 157 millones de dólares en inversión para estas empresas a corte del año pasado. Para empezar, según el Global Startup Ecosystem Index 2026, elaborado por StartupBlink, la capital antioqueña alcanzó el puesto 130 mundial tras subir 15 posiciones frente a la medición anterior. Con este avance, superó a ciudades como Roma, Rio de Janeiro, Monterrey y Abu Dhabi. Le puede gustar: Qué orgullo: Medellín gana el Premio al Ecosistema de Startups de Mayor Crecimiento en Colombia El estudio evalúa factores como madurez de startups tecnológicas, participación de inversionistas, generación de empleo, impacto económico y capacidad de atraer inversión y talento internacional. En total, el informe analizó más de 1.500 ciudades y 120 países. Según el reporte, Colombia también mostró avances al pasar del puesto 36 al 35 en el ranking global, impulsado principalmente por el desempeño de Medellín y Cali. Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, comentó que estos resultados reflejan “la consolidación de Medellín como un ecosistema que ha venido fortaleciendo capacidades en innovación, emprendimiento de alto impacto y atracción de talento especializado”. La directiva agregó que una mejor posición en el índice permite aumentar la visibilidad internacional de la ciudad, atraer nuevos socios estratégicos y servir de referencia para decisiones públicas y privadas.

¿Qué factores impulsaron el crecimiento de Medellín?

El informe ubicó a Medellín como la segunda mejor ciudad de Colombia para el desarrollo de startups y la sexta de América Latina, en un entorno regional liderado por São Paulo, Mexico City, Bogotá y Santiago. Uno de los datos más relevantes fue la velocidad de crecimiento. Medellín registró la expansión más rápida entre las 10 principales ciudades latinoamericanas del ranking, con un incremento superior al 31 %. El reporte destacó además las ventajas competitivas de la ciudad en sectores como energía, salud y finanzas, áreas en las que las startups locales han ganado protagonismo. En paralelo, Ruta N fortaleció programas como Medellín Next, StartIA y FutuMed para ampliar las oportunidades de innovación y emprendimiento de base tecnológica.

Otro de los indicadores sobresalientes fue el de actividad comunitaria. Medellín ocupó el segundo lugar de América Latina en esta medición, que evalúa el nivel de interacción y articulación entre emprendedores, empresas, academia y entidades públicas.

Medellín lidera ambiente de negocios en América Latina

Otro de los reconocimientos llegó con el Colombia Tech Report 2026, publicado por KPMG, que ubicó a Medellín como la ciudad con el mejor entorno para hacer negocios en América Latina. La ciudad igualó a Bogotá y superó a capitales regionales como Mexico City, Santiago y Buenos Aires. También fue reconocida como la ciudad no capital nacional con el mejor ecosistema institucional para innovadores en la región. El reporte identificó 698 startups en Medellín, lo que representó un crecimiento de 28,5 % frente a las 543 registradas en 2024. A nivel nacional, el ecosistema colombiano alcanzó 2.295 startups, con un crecimiento anual del 9 %.

La inversión creció más del 406%

Tomás Ríos, director de On.Going, el Centro de Emprendimiento de Impacto de la Universidad EAFIT, comentó que los resultados son consecuencia de varios años de articulación institucional y trabajo colectivo. “El trabajo conjunto empieza a generar resultados importantes, donde Medellín se convierte en la ciudad número uno en ambientes de negocios en América Latina”, afirmó. Ríos destacó que la ciudad viene fortaleciendo la confianza inversionista, atrayendo capital y aumentando la creación de startups por cada 100.000 habitantes. También resaltó el crecimiento de la inversión de venture capital (capital de riesgo). Según explicó, Medellín pasó de recibir cerca de US$31 millones en 2024 a cerrar 2025 con US$157 millones, lo que representa un incremento de 406%.

El directivo atribuyó parte del avance a iniciativas como Medellín Venture Capital y al trabajo articulado entre Ruta N, EPM, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Desarrollo Económico. Asimismo, señaló que Ruta N recuperó su papel como articulador del ecosistema y resaltó el fortalecimiento de programas de capital semilla y acompañamiento empresarial. Ríos también enfatizó el papel de las comunidades emprendedoras. Según indicó, Colombia hoy ocupa el primer lugar regional en desarrollo de comunidades de emprendedores, un factor que ayuda a que los empresarios encuentren apoyo, conexiones y oportunidades dentro del ecosistema.

Programas como FutuMed, Medellín Next y StartIA impulsan la innovación tecnológica y la atracción de inversión para startups en Medellín. FOTO EL COLOMBIANO

Finalmente, aseguró que Medellín todavía enfrenta retos en financiación y consolidación empresarial, aunque considera que el crecimiento reciente evidencia que las estrategias colectivas empiezan a mostrar resultados concretos para el ecosistema local y nacional.

FutuMed y el capital de riesgo impulsan la innovación

Los informes resaltan varias inversiones estratégicas para el ecosistema local. Una de las más relevantes es FutuMed, la primera Zona de Tratamiento Especial para la Innovación en Colombia.