Dos años tardó la justicia para condenar al hombre que decapitó a su pareja en Medellín

Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, ese es el nombre del feminicida que acaba de ser condenado por el atroz crimen que cometió en 2023 y que quiso ocultar a toda costa. El caso escandalizó a Medellín hace dos años desde que la búsqueda de una mujer desaparecida terminó en un escabroso caso por resolver.

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando familiares y amigos vieron por última vez a Nancy Elvira Castaño Buitrago, una mujer de 36 años de edad, cuyo paradero se esfumó el 18 de febrero. Varios testigos aseguraron haberla visto ese día ingresar a la casa de su pareja, Vanegas Muñoz, en el barrio El Cucaracho, en la comuna 7- Robledo.

Un mes después las autoridades recibieron un reporte ciudadano por lo que parecía ser un cadáver oculto en la quebrada de ese mismo sector. Al llegar, efectivamente encontraron el cuerpo en alto grado de descomposición de una mujer, cuya identificación desde ese momento resultó ser todo un problema. El cuerpo había sido decapitado, tenía signos de tortura y por el avanzado estado de descomposición era casi imposible que arrojara algún rasgo físico confiable.

El cuerpo estuvo en Medicina Legal desde entonces hasta que en junio la familia de Nancy Elvira reportó formalmente su desaparición y fue cuando al unir ambos casos fue posible determinar que el cadáver pertenecía a la mujer de 36 años. El cuerpo fue encontrado a pocos metros de la casa de su pareja, el mismo lugar al que la habían visto ingresar en febrero.

Un año, desde ese momento, tardaron las autoridades para recopilar todo el material probatorio suficiente para capturar al sujeto de 57 años y presentarlo ante la justicia para que respondiera por el delito de feminicidio. Durante el proceso se conoció que el hombre la había sometido a un interminable ciclo de violencia en el que, incluso, la amenazó concretamente con matarla y arrojar su cuerpo a un río para que nadie la encontrara, lo que terminó haciendo.

También se conoció que durante el tiempo en el que no se conoció el destino de la víctima, la familia recibió llamadas que aseguraban que la mujer había viajado a Barcelona, España, tras aceptar un trabajo, por lo cual se concluyó que además del crimen Vanegas Muñoz manipuló todo el tiempo la información para entorpecer la labor de las autoridades en la búsqueda.

El feminicida negó durante todo el proceso su responsabilidad y finalmente fue condenado a 55 años de cárcel por feminicidio agravado y desaparición forzada. El fallo es de primera instancia y tiene apelación ante el Tribunal Superior de Medellín.