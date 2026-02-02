¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó con Al-Nassr en la victoria ante Al-Riyadh?

Es un animal competitivo. Dicen quienes han compartido con él que siempre quiere ganar. No importa si juega un partido de alta competencia o está en un entrenamiento: siempre le gusta salir victorioso. También le ocurre cuando hace alguna otra actividad. Si juega Pádel en vacaciones, Cristiano Ronaldo evita a toda costa perder. Por eso, en todos los países donde ha jugado fue campeón: Inglaterra, España, Italia. No obstante, en el Al-Nassr de Arabia Saudita no ha logrado levantar el título de Liga. Eso lo ha frustrado. Hubo un momento en el que pensó en irse del elenco de Riad, capital de territorio saudí, cuando terminó su primer contrato.

No obstante, le ofrecieron “el cielo y la tierra” para que se quedara. El portugués pidió incidir en algunas cosas como la elección de los futbolistas que se contrataran. Por eso, a inicios de este temporada pidió que el delantero colombiano Jhon Jáder Durán saliera y, en su lugar, llegaran jugadores como el luso Joa Félix, con quien tiene una buena relación. La intención de Ronaldo era que las directivas del club armaran un plantel más competitivo, un proyecto deportivo serio que los llevara a ser campeones a nivel local, mientras que les ayudara a ser protagonistas a nivel continental en torneos como la Liga de Campeones de Asia.