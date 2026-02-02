x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó con Al-Nassr en la victoria ante Al-Riyadh?

El cuadro del portugués se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la liga.

  • El futbolista portugués Cristiano Ronaldo es la gran figura del equipo saudí Al-Nassr. Está cerca del récord de mil goles. Foto: tomada del x de Cristiano Ronaldo
Brandon Martínez González
Deportes

02 de febrero de 2026
bookmark

Es un animal competitivo. Dicen quienes han compartido con él que siempre quiere ganar. No importa si juega un partido de alta competencia o está en un entrenamiento: siempre le gusta salir victorioso. También le ocurre cuando hace alguna otra actividad. Si juega Pádel en vacaciones, Cristiano Ronaldo evita a toda costa perder.

Por eso, en todos los países donde ha jugado fue campeón: Inglaterra, España, Italia. No obstante, en el Al-Nassr de Arabia Saudita no ha logrado levantar el título de Liga. Eso lo ha frustrado. Hubo un momento en el que pensó en irse del elenco de Riad, capital de territorio saudí, cuando terminó su primer contrato.

No obstante, le ofrecieron “el cielo y la tierra” para que se quedara. El portugués pidió incidir en algunas cosas como la elección de los futbolistas que se contrataran. Por eso, a inicios de este temporada pidió que el delantero colombiano Jhon Jáder Durán saliera y, en su lugar, llegaran jugadores como el luso Joa Félix, con quien tiene una buena relación.

La intención de Ronaldo era que las directivas del club armaran un plantel más competitivo, un proyecto deportivo serio que los llevara a ser campeones a nivel local, mientras que les ayudara a ser protagonistas a nivel continental en torneos como la Liga de Campeones de Asia.

Sin embargo, no ha pasado. El equipo se ubica segundo en la tabla de posiciones con 46 puntos. Solo tienen uno de diferencia con Al-Hilal, que suma 47 unidades. No obstante, a Ronaldo le parece que el fondo de inversión saudí y los dueños de Al-Nasssr no le han dado la importancia suficiente a mejorar el proyecto, la competividad, mientras que su rival directo cerró el fichaje de Karim Benzema, que salió del Al-Ittihad.

Por eso, Ronaldo no fue tenido en cuenta para el encuentro en el que Al-Nassr ganó 1-0 ante Al-Riyadh que se disputó en el estadio Principe Tirki bin Abdulaziz. El tanto de la victoria lo marcó Sadio Mané.

