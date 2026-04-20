Colombia lidera denuncias en nuevo informe sobre presunta pederastia eclesial entregado al Vaticano

Al Vaticano ha llegado un detallado informe de más de 1.000 páginas que documenta casos de pederastia en la Iglesia católica de América Latina.

Este fue elaborado por el diario español El País y recopila 21 testimonios contra 24 religiosos y laicos, los cuales fueron puestos a disposición del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de investigar estas denuncias y velar por la moral dentro de la Iglesia.

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De esos 24 casos mencionados en el documento, 13 corresponden a casos ocurridos en territorio colombiano, dejando al país por encima de otras naciones incluidas en la investigación como Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, México, Venezuela y Estados Unidos.

Los casos fueron recogidos por el medio mencionado una investigación motivada desde el año 2018 sobre casos de pederastia en España. A partir de ese momento y ante la avalancha de mensajes, abrieron la puerta a recibir denuncias del continente americano.

Sobre las denuncias, tanto las realizadas por Colombia como las provenientes de otros países, sobresale el detalle de que en su mayoría estas nunca llegaron a Roma, a pesar de que desde el año 2001 existe la obligación de informar sobre estos hechos.

La investigación también data que en la mayoría de los casos documentados en el país y la región, las víctimas no han recibido una reparación adecuada ni atención económica, siendo frecuentemente ignoradas por las autoridades eclesiásticas locales.

El medio ha destacado que este es el sexto expediente compartido con el Vaticano, sumando ya más de 1.800 páginas y casi 900 casos entre España y América Latina. En esa investigación se destaca que, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, Europa o Australia, en casi toda la Iglesia latinoamericana “aún está todo por hacer” en términos de transparencia y justicia.