Estas son las otras denuncias contra Carlos Caicedo: lo investigan por presunto acoso a cinco mujeres y abuso sexual a menor

La condena en primera instancia a 9 años y 9 meses de prisión impuesta este miércoles contra el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se convirtió en el golpe judicial más fuerte de su carrera política. El fundador del movimiento Fuerza Ciudadana fue hallado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, por las irregularidades detectadas en la contratación para la modernización de cinco centros de salud de Santa Marta durante su administración como alcalde. La jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá también le impuso una multa superior a $4.453 millones, la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena y la inhabilidad permanente prevista en la Constitución para quienes son condenados por delitos contra la administración pública. Contexto: Condenan a Carlos Caicedo a 9 años de prisión por corrupción cuando fue alcalde de Santa Marta Además, pidió librar la orden de captura una vez el fallo quede en firme. La sentencia pone fin a un proceso judicial que se expandió por más de una década y que giró alrededor de un contrato suscrito en agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y la firma Mediredes SAS por más de $6.532 millones, destinados al mantenimiento y adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. Para el despacho judicial, durante la etapa precontractual se incumplieron requisitos legales esenciales y Caicedo, en su calidad de alcalde y presidente de la junta directiva de la ESE, tuvo participación en las decisiones que dieron origen a esas irregularidades. No obstante, este expediente es apenas uno de los varios procesos que hoy rodean al exmandatario samario. No se pierda: Ministra (e) Rusinque pide acelerar la investigación de las denuncias contra Carlos Caicedo por presunta violencia sexual

Otro caso donde lo señalan de corrupción

Otro de los casos más avanzados corresponde al presunto direccionamiento irregular de contratos para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y tres ludotecas durante su alcaldía. La Fiscalía lo acusó formalmente al señalar que en el proyecto se habrían presentado 21 irregularidades en la etapa precontractual, además de múltiples adiciones presupuestales mediante otrosíes que elevaron el costo de las obras hasta superar los $11.489 millones, con sobrecostos estimados en más de $4.534 millones. Según el ente acusador, varias de las construcciones presentaron deficiencias técnicas y quedaron inconclusas,razón por la cual en mayo de este año solicitó un fallo condenatorio dentro del juicio. A ese panorama se suma una investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría por presuntas anomalías en un convenio financiado con recursos del Sistema General de Regalías para la construcción y dotación de un laboratorio especializado destinado a enfrentar la pandemia del Covid-19 cuando Caicedo era gobernador del Magdalena. Conozca: “Me gustas, ¿podemos?”: Dos nuevas denuncias contra Carlos Caicedo elevan a cinco las presuntas víctimas de acoso. El Ministerio Público investiga la compra de equipos antes de que existiera la infraestructura necesaria para instalarlos, lo que obligó posteriormente a realizar adiciones presupuestales por $1.685 millones y prórrogas del contrato.

Pese a ello, el proyecto no habría sido entregado completamente. En paralelo, el exgobernador enfrenta un complejo frente judicial por denuncias de presuntos delitos sexuales.

El caso por presunto abuso sexual

La Fiscalía también adelanta una investigación, que señala a Carlos Caicedo, en una denuncia relacionada con el presunto abuso sexual de una niña que tenía ocho años al momento de los hechos, ocurridos, según la denuncia, en 2023. El expediente incluiría chats, registros de audio e informes periciales de Medicina Legal y está en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, Caicedo en un comunicado dijo: “Cada vez que se acercan decisiones judiciales importantes o escenarios electorales, reaparecen montajes, filtraciones y campañas de desprestigio con el propósito de destruir mi buen nombre y mi trayectoria pública”. Le puede interesar: Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país Ese caso se suma a otras denuncias conocidas durante este año por parte de varias exfuncionarias y mujeres vinculadas a Fuerza Ciudadana, quienes aseguraron haber sido víctimas de presunto acoso sexual y abuso de poder mientras trabajaban en la Gobernación del Magdalena o dentro de la estructura política del movimiento. Según sus testimonios, existía un supuesto esquema de presiones relacionado con la permanencia en los cargos, ascensos y contratación. Esas acusaciones dieron origen a actuaciones tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría. Las víctimas serán cinco. Frente a todos estos procesos, Carlos Caicedo ha rechazado las acusaciones y sostiene que hace parte de una persecución política.y judicial promovida por sus adversarios para afectar su imagen y frenar su proyecto político. En el caso de la condena por corrupción, en primera instancia, su defensa anunció que interpondrá el recurso de apelación para buscar que el fallo sea revocado. Entérese: Carlos Caicedo es denunciado por presunto abuso sexual contra menor de edad Mientras ese recurso se resuelve, el exalcalde de Santa Marta enfrenta el momento más delicado de su carrera pública: una condena de primera instancia cercana a los diez años de prisión por corrupción, otros procesos penales relacionados con contratación estatal y varias investigaciones por presuntos delitos sexuales que continúan en curso y cuyo desenlace aún está pendiente. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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