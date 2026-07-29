Estas son las otras denuncias contra Carlos Caicedo: lo investigan por presunto acoso a cinco mujeres y abuso sexual a menor

La condena en primera instancia a 9 años y 9 meses de prisión impuesta este miércoles contra el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se convirtió en el golpe judicial más fuerte de su carrera política.
El fundador del movimiento Fuerza Ciudadana fue hallado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, por las irregularidades detectadas en la contratación para la modernización de cinco centros de salud de Santa Marta durante su administración como alcalde.
La jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá también le impuso una multa superior a $4.453 millones, la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena y la inhabilidad permanente prevista en la Constitución para quienes son condenados por delitos contra la administración pública.
Contexto: Condenan a Carlos Caicedo a 9 años de prisión por corrupción cuando fue alcalde de Santa Marta
Además, pidió librar la orden de captura una vez el fallo quede en firme.
La sentencia pone fin a un proceso judicial que se expandió por más de una década y que giró alrededor de un contrato suscrito en agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y la firma Mediredes SAS por más de $6.532 millones, destinados al mantenimiento y adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.
Para el despacho judicial, durante la etapa precontractual se incumplieron requisitos legales esenciales y Caicedo, en su calidad de alcalde y presidente de la junta directiva de la ESE, tuvo participación en las decisiones que dieron origen a esas irregularidades.
No obstante, este expediente es apenas uno de los varios procesos que hoy rodean al exmandatario samario.
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