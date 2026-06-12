Condenan a más de 20 años de prisión a hombre que torturó y desmembró a una mujer en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 23 años y un mes de prisión a Martín Alonso Garcés Carvajal, hallado responsable de torturar y asesinar a una mujer de 32 años en Medellín. Tras cometer el crimen, el hombre desmembró el cuerpo de la víctima y abandonó sus restos en una caja de cartón en el oriente de la ciudad.
La decisión judicial se produjo luego de que el juez avalara un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del condenado, por hechos ocurridos entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal especializada de Medellín, el caso se originó el 26 de diciembre, cuando Garcés Carvajal contactó a la mujer para reclamarle por el supuesto robo de un teléfono celular ocurrido días antes en el establecimiento comercial donde ella trabajaba.