Conductor de plataformas fue asesinado en San Jerónimo, Antioquia: delincuentes también le robaron el carro

Roger Enrique Díaz Jiménez, de 42 años, conductor de plataformas digitales, fue encontrado sin vida en la tarde del viernes, 6 de febrero, en zona rural del municipio de San Jerónimo, occidente antioqueño. El hecho ocurrió en la vereda Pie de Cuesta, ubicada a unos cinco minutos del casco urbano.

Según el reporte oficial, hacia las 6:30 p. m. las autoridades fueron alertadas por la presencia de un cuerpo sin vida en el sector. Al llegar al lugar, la patrulla confirmó el homicidio de un hombre, inicialmente sin identificar, quien presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría llegado al sitio en un vehículo, donde posteriormente fue atacada. Un mayordomo de una finca cercana relató a las autoridades que observó la llegada de un vehículo pequeño de color gris, del cual descendieron unos cuatro sujetos. Según su testimonio, los hombres manifestaron pertenecer a un grupo armado ilegal y abandonaron el cuerpo en el lugar antes de huir en el vehículo de la víctima.

De manera preliminar, se reporta la captura de cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes serían los presuntos responsables del hecho. El procedimiento se llevó a cabo por la antigua vía al mar, donde se activó un “plan candado”, logrando interceptar finalmente el vehículo donde se movilizaba el grupo en la comuna de Robledo.

En la inspección al interior del carro (que le había sido hurtado al conductor) se encontraron documentos pertenecientes a la víctima, incluida su licencia de conducción.

El crimen generó rechazo por parte de la Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (Acopla), que condenó el homicidio y advirtió que este hecho se suma a una grave situación de violencia que afecta de manera reiterada a quienes ejercen esta labor en Antioquia y otras regiones del país.

La agremiación exigió a la Fiscalía General de la Nación el esclarecimiento inmediato de los hechos, además de medidas urgentes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los conductores de plataformas.