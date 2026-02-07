“Un presidente podría ser fórmula vicepresidencial”: la jugada de Roy para sumar a Petro a su campaña, ¿qué dice la Constitución?

El exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, sigue buscando el apoyo de la izquierda y del petrismo para su campaña presidencial. En medio de esa apuesta por representar la continuidad del actual gobierno, ha insinuado una forma de sumar al jefe de Estado a su lado.
Desde la ciudad de Pereira, al precandidato de la consulta del Frente por la Vida se le preguntó por quien sería su fórmula vicepresidencial, algo que deberá tener claro si sale ganador el próximo 8 de marzo.
