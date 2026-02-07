“Un presidente podría ser fórmula vicepresidencial”: la jugada de Roy para sumar a Petro a su campaña, ¿qué dice la Constitución?

El exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, sigue buscando el apoyo de la izquierda y del petrismo para su campaña presidencial. En medio de esa apuesta por representar la continuidad del actual gobierno, ha insinuado una forma de sumar al jefe de Estado a su lado. Desde la ciudad de Pereira, al precandidato de la consulta del Frente por la Vida se le preguntó por quien sería su fórmula vicepresidencial, algo que deberá tener claro si sale ganador el próximo 8 de marzo. Lea también: ¿A Daniel Quintero lo resucitaron para no dejar a Roy Barreras solo en la consulta?

“Sería buena una fórmula vicepresidencial de izquierda, progresista, auténtico, Caribe, que le guste bailar, que tenga una buena relación con los Estados Unidos ahora y que le duela lo pobres”, contestó Barreras en su declaración a medios.

Luego de esa descripción, una de las periodista preguntó si podría ser Gustavo Petro, pues al parecer con la descripción estaba insinuando que se refería al jefe de Estado.

“Para que no se sorprendan, un presidente de la República como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial. No tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía de que el proyecto de cambio continúa”, agregó el también excongresista.

Estas palabras se dieron en la noche del viernes, mismo día en el que, en horas de la mañana, desde la Casa de Nariño, el precandidato presidencial grabó un video anunciando “una reunión muy importante para el futuro del cambio y del progresismo”, dejando el interrogante si efectivamente tendría un encuentro con el mandatario.

¿Un presidente en ejercicio puede ser fórmula vicepresidencial en Colombia?

Respecto a las afirmaciones del precandidato presidencial, la ley hace referencia a las cualidades para ser vicepresidente en los artículos 197 y 204 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 204 de la máxima norma de los colombianos establece que “para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente de la República”, algo que llevaría a revisar el artículo 191 que determina que “para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años”. Por otro lado, el artículo 197, luego del Acto Legislativo 02 del 2015 menciona que “no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”. El mismo señala también que “no podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos: Ministro, director de Departamento Administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, procurador General de la Nación, defensor del Pueblo, contralor General de la República, fiscal General de la Nación, registrador Nacional del Estado Civil, comandantes de las Fuerzas Militares, auditor General de la República, director General de la Policía, gobernador de departamento o alcalde”, sin embargo, no menciona específicamente el cargo de jefe de Estado. Para interpretación de estos artículos, EL COLOMBIANO conversó con el doctor en derecho constitucional, el abogado David Mendieta, quien aseguró que en este caso el exembajador iría en contra de las leyes con su iniciativa. “Los requisitos para ser vicepresidente son los mismos que para ser presidente y el artículo el 197 de la Constitución establece que quien haya ejercido la Presidencia no puede volverlo a hacer, entonces eso se extiende al vicepresidente, al candidato”, señaló el jurista, agregando que “Gustavo Petro no puede ser fórmula vicepresidencial de nadie”.

Los coqueteos de Roy Barreras al petrismo

Los anuncios de Barreras parecen ser un guiño para el petrismo que, días atrás, a través de figuras influyentes y cercanas al presidente anunciaron alejarse de la consulta tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar por fuera a Iván Cepeda.

Una de ellas fue la exministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, quien le recordó al precandidato Barreras que, según las encuestas, su campaña no ha despegado en intención de voto.

“El candidato que desde octubre puntea en las encuestas –no del progresismo, sino de toda la elección– es Iván Cepeda. En la mayoría de las encuestas, Roy no alcanza ni el 1 % y ahora propone que hagamos una consulta alrededor de él descartando el candidato que va de primero. ¿Cuál es la lógica política?”, expresó en un video Muhamad.

Gustavo Bolívar y Wilson Arias también anunciaron la no participación de la consulta interpartidista aludiendo a que justamente es Barreras quien quiere dividir al progresismo.