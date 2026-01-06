Contraloría General asumió proceso contra el gobernador Andrés Julián Rendón por ciclorrutas de Oriente

La Contraloría General de la República asumió la investigación que venía siendo adelantada por la Contraloría de Antioquia por un presunto detrimento patrimonial en el contrato de ciclorrutas del Oriente antioqueño, proceso al que se vinculó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por su gestión cuando fue alcalde de Rionegro en el periodo 2016 y 2019.
La medida fue adoptada mediante resolución del despacho del Contralor General, luego de analizar las solicitudes presentadas y los argumentos que advertían presuntos riesgos para la imparcialidad y la independencia del control fiscal en el departamento.
Le puede interesar: ¿Por qué le imputaron cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por las ciclorrutas de Oriente?
Entre los argumentos analizados por la Contraloría General para tomar esta decisión se encuentra un presunto conflicto de intereses, debido a que el contralor departamental electo, Juan Carlos Herrera Toro, se desempeñó como apoderado del gobernador de Antioquia.
“Tiene asidero el planteamiento de que el nuevo Contralor Departamental de Antioquia tiene un vínculo político con el actual gobernador departamental que puede comprometer su imparcialidad y objetividad para el trámite y decisión de la acción fiscal en el proceso de responsabilidad fiscal mencionado, dado que fungió como su apoderado de confianza, lo que a la postre podría favorecer al señor gobernador departamental, Andrés Julián Rendón Cardona, imputado como responsable fiscal en ese proceso”, indicó la Contraloría General en el documento.
Entérese: Formulan cargos contra el gobernador de Antioquia por presunto detrimento en proyecto de ciclorrutas en el Oriente