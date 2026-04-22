Corte Constitucional reviviría curules de exconcejalas de Itagüí, ¿quiénes son?

La Corte Constitucional falló a favor la tutela interpuesta por dos exconcejalas de Itagüí, y con el fallo las políticas podrían recobrar sus curules en el cabildo de este municipio al sur del Aburrá luego de que perdieran sus investiduras por otras decisiones judiciales.
Cabe recordar que todo inició en los primeros meses de 2024, tras una demanda de inhabilidad interpuesta por el concejal de oposición Walter Betancur, quien reparó que las recién posesionadas corporadas trujillistas Gloria Cecilia Herrera y Luisa María Zapata votaron en la elección del secretario del Concejo local, certamen que terminó ganando Gustavo Betancur Castaño, pese a que este había sido compañero de las dos cabildantes en el movimiento significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos, del senador Carlos Trujillo, y con el que buscó un escaño en el concejo en las elecciones de octubre de 2023.