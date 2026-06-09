De la Espriella colma la Plaza de la Aduana en Cartagena y lanza desafiante respuesta a sentencia judicial

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella retomó los eventos en plaza pública y logró convocar a miles de simpatizantes en la emblemática Plaza de la Aduana, en el centro histórico de Cartagena, donde se refirió a la recientes disposiciones judiciales.

El evento, quizás una de las concentraciones más numerosas de la actual campaña, se convirtió en el escenario principal para que el aspirante respondiera al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que le prohíbe el uso de símbolos patrios y de sus lemas principales.

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La Plaza de la Aduana lució en la tarde de este martes llena y teñida de amarillo por las camisetas de la Selección Colombia que portaban los asistentes, quienes también llevaron banderas, globos rojos y pancartas en apoyo al movimiento.