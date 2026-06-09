Papa León XIV y Bad Bunny se reunieron en Madrid: esto se sabe de la histórica reunión

León XIV mantuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny el lunes en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el papa en el estadio Santiago Bernabéu, indicó este martes el Vaticano.

Según informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, el papa saludó brevemente al cantante, quien se encontraba acompañado por su familia y un grupo de allegados antes de que el pontífice abandonara el recinto.

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Aunque el encuentro fue de carácter privado y no se han difundido videos ni imágenes públicas hasta el momento, se reporta que se tomaron fotografías con teléfonos móviles y existe una foto oficial de la comitiva papal que aún no ha visto la luz.

La posibilidad de este encuentro había generado gran expectación en los medios españoles durante el fin de semana, dado que ambos líderes se encontraban en la capital por motivos distintos: el papa en su visita oficial a España y Bad Bunny como parte de su gira europea “Debí Tirar Más Fotos”, con la cual tiene programados diez conciertos en Madrid.

El propio León XIV, de 70 años, ya había anticipado la relevancia de la figura del cantante durante el vuelo hacia Madrid. Al ser consultado sobre el interés de los jóvenes por la religión, el pontífice —cuyo nombre secular es Robert Prevost— comentó con franqueza: “Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo”.