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Papa León XIV y Bad Bunny se reunieron en Madrid: esto se sabe de la histórica reunión

El Vaticano confirmó que hubo un encuentro entre el artista y el Sumo Pontífice, quienes en medio de sus respectivas giras coincidieron en España.

  • El cantante Bad Bunny y el papa León XIV sostuvieron una reunión en España, lo confirmó el Vaticano. Fotos: Getty Images
    El cantante Bad Bunny y el papa León XIV sostuvieron una reunión en España, lo confirmó el Vaticano. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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León XIV mantuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny el lunes en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el papa en el estadio Santiago Bernabéu, indicó este martes el Vaticano.

Según informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, el papa saludó brevemente al cantante, quien se encontraba acompañado por su familia y un grupo de allegados antes de que el pontífice abandonara el recinto.

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Aunque el encuentro fue de carácter privado y no se han difundido videos ni imágenes públicas hasta el momento, se reporta que se tomaron fotografías con teléfonos móviles y existe una foto oficial de la comitiva papal que aún no ha visto la luz.

La posibilidad de este encuentro había generado gran expectación en los medios españoles durante el fin de semana, dado que ambos líderes se encontraban en la capital por motivos distintos: el papa en su visita oficial a España y Bad Bunny como parte de su gira europea “Debí Tirar Más Fotos”, con la cual tiene programados diez conciertos en Madrid.

El propio León XIV, de 70 años, ya había anticipado la relevancia de la figura del cantante durante el vuelo hacia Madrid. Al ser consultado sobre el interés de los jóvenes por la religión, el pontífice —cuyo nombre secular es Robert Prevost— comentó con franqueza: “Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo”.

Los vínculos entre León XIV y Bad Bunny

Más allá de la religión y la música, hay puntos de conexión entre Benito y el Sumo Pontífice como por ejemplo el ser blanco de críticas por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras que el papa ha chocado con el mandatario por su defensa de la paz y el trato a los inmigrantes, Bad Bunny fue descalificado por Trump tras su actuación en el Super Bowl, a lo que el artista respondió con un mensaje de orgullo latino y fraternidad.

Además, el vínculo del Conejo Malo con la fe no es nuevo; de niño fue monaguillo y cantaba en el coro de la Parroquia Santísima Trinidad en Puerto Rico, influenciado por su madre, quien era catequista.

Por su parte, León XIV, aunque nacido en Chicago, posee nacionalidad peruana tras haber servido como misionero en el país andino durante cuatro décadas, lo que refuerza su conexión con el mundo hispanohablante.

Tras concluir sus actividades en Madrid, el papa León XIV se ha trasladado a Barcelona para continuar su agenda oficial, que incluye una misa en la Basílica de la Sagrada Familia. Asimismo, Bad Bunny continuará con su serie de conciertos en la capital española hasta el 15 de junio antes de seguir su gira por el resto de España.

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