Sony pidió retirar 260.000 canciones falsas generadas con IA que imitan a Adele, Harry Styles y Michael Jackson

Hay canciones en Spotify, Apple Music y otras plataformas que suenan a Harry Styles, a Adele o a Michael Jackson. Tienen el nombre del artista, el estilo, incluso los matices de su voz. Pero no los hicieron ellos. Son falsificaciones generadas con inteligencia artificial, y Sony Music lleva más de dos años pidiéndole a las plataformas que las eliminen.
El más reciente balance, revelado por el Financial Times el 5 de octubre, es contundente: la discográfica ha solicitado la retirada de más de 260.000 pistas en total. En marzo, la cifra era de 135.000. Es decir, en seis meses se sumaron 125.000 solicitudes adicionales, un ritmo de más de 20.000 al mes. Para comparar: durante todo el año anterior a marzo de 2026, el promedio había sido de 5.000 mensuales. El problema no solo crece, se acelera.