Un millón de turistas y Antioquia solo tuvo 15 de 699 proyectos de Fontur

Antioquia y Medellín se han consolidado como referentes del turismo y los negocios en Colombia, alcanzando hitos como la superación del millón de visitantes extranjeros no residentes al cierre de 2025. Sin embargo, detrás de este liderazgo regional se esconde una realidad de desamparo del Gobierno Nacional.
Como ha sucedido en infraestructura y seguridad, las autoridades antioqueñas advierten heridas profundas en la industria turística como consecuencia de la falta de atención por parte del gobierno central y esperan que en el gobierno entrante plantee acciones contundentes para recuperar le tiempo perdido.
La evidencia más crítica de esta desconexión radica en la gestión de Fontur. Mientras que en los últimos cuatro años el fondo financió proyectos en 699 municipios del país, en Antioquia la cifra se redujo a tan solo 15 localidades.