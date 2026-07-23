El dólar barato está frenando la llegada de turistas extranjeros a Colombia, revela Anato

Aunque el turismo colombiano mantiene un crecimiento en el movimiento de viajeros, el panorama para las agencias de viajes es menos favorable. En entrevista con EL COLOMBIANO, Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, advierte que el aumento de pasajeros no se reflja en mayores ingresos ni en una mejor rentabilidad para las empresas del sector. También alerta sobre los efectos del nuevo impuesto a los tiquetes internacionales, el dólar barato, la desaceleración del turismo receptivo y el impacto que tendrá la reforma laboral sobre los costos y el empleo. Por ejemplo, el fortalecimiento del peso frente al dólar comenzó a afectar el turismo receptivo. Entre enero y mayo de 2026, la llegada de visitantes no residentes a Colombia cayó 1,6%, al pasar de 2,5 millones en el mismo periodo de 2025 a 2,4 millones este año, una tendencia que el sector atribuye, entre otros factores, a la menor competitividad del país frente a otros destinos. Puede leer: Vaupés, Guaviare y Guainía, los de mayor crecimiento en llegada de extranjeros

Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, el gremio de las agencias de viajes y turismo.

El turismo venía de varios años de crecimiento. ¿Cuál es el balance que hace Anato del primer semestre de 2026?

“El balance del primer semestre es positivo en movilización de viajeros, pero más moderado en ventas, empleo y rentabilidad para las Agencias de Viajes. Entre enero y mayo de 2026, el tráfico aéreo movilizó 24,3 millones de pasajeros, con un crecimiento de 7,3%. El tráfico nacional aumentó 7,7%, hasta 13,8 millones de pasajeros y, el internacional creció 6,7%, alcanzando 10,5 millones de pasajeros. Además, las salidas de colombianos al exterior para el primer semestre, registraron un incremento de 12,4% con cerca de 3 millones de viajeros. Sin embargo, este mayor movimiento no se ha traducido automáticamente en mejores resultados para las Agencias. Entre enero y mayo, sus ingresos nominales disminuyeron 1,2%, el personal ocupado bajó 3%. Los paquetes turísticos representaron 41,3% de los ingresos; las comisiones, 20,3%; y la tarifa administrativa, 16,1%”.

¿Y para el turismo receptivo cuál es el panorama?

“En turismo receptivo, entre enero y mayo llegaron 2.4 millones de visitantes no residentes, una reducción de 1,6%. Los extranjeros no residentes crecieron 0,5%, mientras que los colombianos residentes en el exterior continúan disminuyendo con -9,1% y los cruceristas internacionales disminuyeron en un 8,2%. Además, resaltamos la importancia del sector turístico en la generación de divisas del país, con US$11.418 millones en 2025, es decir un crecimiento anual del 11,4%. De ese modo, esperamos que este año cierre con US$12.445 millones, lo que representa un aumento del 9% frente al 2025, teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2026 se registraron US$3.146 millones, con un incremento del 9,4%. Asi mismo, es importante resaltar que el turismo superó exportaciones tradicionales como el carbón y el café, en un 100% (carbón US$1.222 millones y café US$1.396 millones); además alcanzó el 91,7% de las exportaciones del petróleo y sus derivados (US$3.431 millones)”.

¿Qué expectativas tienen para el segundo semestre? ¿Cuáles serán los principales motores del turismo?

“Para el segundo semestre mantenemos una expectativa positiva, impulsada por las temporadas de vacaciones, como la semana de receso y los viajes de fin de año. Los principales motores serán el turismo emisivo, que ya registra un crecimiento importante de más del 12% entre enero y junio de 2026; la conectividad aérea, con un aumento de 4,3% para las frecuencias nacionales y cerca del 1% en las internacionales; y productos como naturaleza, aventura, sol y playa, cultura, bienestar y turismo de reuniones. Entre las Agencias Asociadas a Anato, los productos más comercializados incluyen sol y playa, con 81%; cultura, con 42%; viajes corporativos e incentivos, con 39%; naturaleza y aventura, con 36%; y turismo de reuniones, con 29%. También observamos oportunidades en mercados emisores hacia Colombia como Brasil, que creció 20% durante el primer trimestre; México, 8%; y España, 4%. En turismo emisivo se destacan República Dominicana, con 33% de crecimiento; Brasil, con 30%; Panamá, con 23,6%; y México, con 20%”. Le puede interesar: Turismo en Medellín movió $9 billones durante 2025, la mitad de una reforma tributaria

¿Qué riesgos podrían afectar el comportamiento del sector en lo que resta del año?

“Entre los principales desafíos están la desaceleración del turismo receptivo, una TRM cercana a $3.443 en junio, 15,4% menor que un año atrás, que abarata los viajes al exterior y presiona los márgenes de las Agencias. La inseguridad y las advertencias de viaje, son otras preocupaciones no menores, además de los mayores costos laborales, la inflación, la informalidad y competencia desleal. También sigue preocupando que el 52,1% de colombianos que no realizaron turismo interno durante el primer trimestre de 2026, señalaron razones económicas”.

El Gobierno reglamentó un nuevo impuesto para los tiquetes internacionales. ¿Qué impacto estima Anato?

“Imponer nuevas cargas tributarias al sector y al transporte aéreo podría afectar el crecimiento del turismo y, a su vez, la conectividad y el desarrollo económico del país. La cadena turística ya enfrenta una carga impositiva importante. Desde Anato compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes. Nuestra preocupación se concentra en que su financiación recaiga nuevamente sobre los viajeros y el transporte aéreo. Aunque el impuesto equivale a US$1 por pasajero, debe analizarse junto con las demás tasas, impuestos y contribuciones que ya forman parte del precio del tiquete. Su impacto individual puede parecer reducido, pero la acumulación de cargas afecta especialmente a familias, grupos, viajeros frecuentes y pasajeros que compran varios trayectos”.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

¿Con cuáles ejempleos se puede ver ese impacto?

“Esto se traduce en la pérdida de competitividad frente a otros destinos. Actualmente, el tráfico internacional crece 6,7%, pero algunas aerolíneas y mercados presentan señales de debilidad, por ejemplo, Latam en rutas internacionales disminuyó 3,9%, y Spirit Airlines cesó operaciones el 2 de mayo de 2026. En rutas con menor ocupación, cualquier incremento en el precio final puede afectar la demanda y la viabilidad comercial. Por ello, más que el valor aislado de US$1, preocupa la señal de seguir financiando políticas públicas mediante nuevos cobros al viajero”.

Aunque un dólar más barato suele incentivar los viajes al exterior, Anato advirtió que también afecta la rentabilidad de las agencias y la llegada de extranjeros al país. ¿Por qué ocurre esa aparente contradicción?

“Un dólar más barato puede estimular los viajes al exterior, pero al mismo tiempo reducir la rentabilidad de las agencias de viajes. En junio de 2026, la TRM promedio fue de aproximadamente $3.443, un descenso de 15,4% frente a junio de 2025. Para los colombianos, esto puede disminuir precios en hoteles, alimentación, compras y servicios en el exterior, lo que contribuyó a que las salidas internacionales crecieran 12,4%. Sin embargo, muchas Agencias habían negociado cupos, paquetes y servicios con una tasa de cambio superior. Al bajar el dólar, deben ajustar los precios al mercado, absorber diferencias cambiarias o reducir sus márgenes. A su vez, los costos laborales y administrativos en Colombia no disminuyen. Para el turismo receptivo, el efecto es contrario, un peso más fuerte hace que el extranjero reciba menos pesos por sus dólares, por lo que Colombia se vuelve relativamente más costosa. Esto puede ayudar a explicar que los visitantes no residentes hayan disminuido 1,6%, que puntualmente los colombianos residentes en el exterior cayeran 9,1%”.

¿Cómo se ha comportado la llegada de visitantes extranjeros en 2026? ¿Qué mercados están creciendo, cuáles se han desacelerado?

“Los principales mercados que llegaron a Colombia entre enero y junio fueron Estados Unidos que registró 570.541 viajeros, con una participación de 23,5%; Venezuela, 293.146, participación de 12%; México, 195.485, participación de 8%; Ecuador, 137.682, participación de 5,6%; Perú, 121.581, con una participación de 5,2% y Brasil, 121.581, con una participación de 5%. Respecto a las ciudades más visitadas para este primer semestre, se ubica Bogotá en el primer lugar, con 869.572 visitantes extranjeros, es decir con el 35,8% del total; seguido de Medellín con el 23,4%; Cartagena con 18,8% de participación; Cali con el 4% y Cúcuta con el 2,7%. Este comportamiento responde a la conectividad aérea, la promoción internacional y el interés por experiencias de cultura, naturaleza y ocio. No obstante, también influyen la percepción de seguridad, las advertencias de viaje y el desempeño económico de los principales mercados emisores”. Entérese: Efecto Mundial: Cabo Verde disparó su atractivo turístico y búsquedas para viajar crecieron hasta 3.000%

La reforma laboral ya comenzó a modificar costos como los recargos y la jornada de trabajo. ¿Cuáles han sido los efectos en las agencias de viajes?

“Las agencias de viajes están revisando sus turnos, esquemas de contratación, horarios de atención y herramientas tecnológicas para adaptarse a los nuevos cambios. Según una encuesta sondeo de Anato, realizada en 2025, cerca del 90% de las empresas utiliza contratos laborales y el mismo porcentaje considera que tendrá afectaciones directas por la reforma, especialmente por el nuevo recargo nocturno y el incremento gradual de la remuneración en domingos y festivos, dada la necesidad del sector. Frente a la nueva jornada nocturna, 40% prevé un incremento en los costos de nómina, 14,9% contempla reducir personal y solo 6,4% piensa crear nuevos puestos de trabajo. Además, 34,8% de las empresas considera que se verá afectada por el aumento gradual de la remuneración en días de descanso obligatorio, mientras que 30,4% advierte impactos por la conversión del contrato de aprendizaje en contrato laboral a término fijo”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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