Gobernación de Antioquia intensifica acciones de seguridad y atención humanitaria en Briceño

La Gobernación de Antioquia informó, a través de un comunicado, que mantiene presencia permanente en el municipio de Briceño mediante acciones en seguridad, derechos humanos, atención humanitaria e inversión social, con el propósito de atender las afectaciones de orden público registradas en el territorio.
Desde 2024, la administración departamental ha desarrollado 18 consejos de seguridad, ha remitido cerca de 40 oficios al Gobierno Nacional y continúa coordinando respuestas con autoridades locales para enfrentar las situaciones que impactan a la población.