Crisis del Hospital de La Estrella habría generado choques entre el alcalde y el gerente

Lo que empezó con el rumor del cierre de dos sedes de salud en el municipio de La Estrella no solo dejó ver la crisis económica que atraviesa el hospital local, sino que también habría causado un choque entre el alcalde y el gerente del centro médico. El pasado 2 de junio la Alcaldía de La Estrella publicó un video en el que aparecían el alcalde Mario Gutiérrez junto a su secretaria de Salud, Carolina Ocampo y allí se refirieron a los “rumores” de cierre de servicios de los centros de salud de Pueblo Viejo y La Tablaza por la deuda de más de $7.000 millones que las EPS –sobre todo las intervenidas por el gobierno Petro– tienen con el hospital. El cierre se llevaría a cabo este 30 de junio y esto afectaría a cerca de 11.000 siderenses. Además, este centro asistencial brinda cerca de 1.250 atenciones mensuales entre ambos lugares. Gutiérrez y Ocampo indicaron que la decisión era directamente de la E.S.E y que ellos, como integrantes de la Junta Directiva, estaban en desacuerdo con suspender o cerrar servicios.

Al día siguiente, el Hospital emitió su respuesta y el gerente Daniel Velásquez Betancourt explicó que el cierre de los centros no era un rumor, sino una posibilidad basada en “una decisión real y documentada” que durante tiempo atrás se había comentado a la Alcaldía, a la Junta Directiva de la E.S.E, y al Concejo. Velásquez aprovechó para pedirle a la Alcaldía que pagara $600 millones que según él se le deben al hospital o que lanzara un “salvavidas” por $3.000 millones para asegurar la viabilidad financiera de la E.S.E. hasta 2027. Con el paso de los días, la discusión en La Estrella fue subiendo de tono e incluso algunos siderenses y políticos del municipio lanzaron la teoría del “choque de trenes” entre el gerente y el alcalde y hasta un asunto de “persecución política” de uno y otro lado; situación que incluso se abordó en el Concejo de la localidad. Entérese:

“Recursos no alcanzan”

El gerente Velásquez habló con EL COLOMBIANO y negó el supuesto choque político. Detalló que las principales deudoras son la Nueva EPS y Savia Salud con cerca de $1.400 millones cada una. “Si esas cuentas se pagaran al hospital, pues no habría ninguna crisis financiera”, afirmó. El gerente sostuvo que la situación financiera no es espontánea y venía siendo advertida oportunamente. “La situación que enfrentamos obedece una realidad financiera que se viene exponiendo por lo menos en las últimas cuatro sesiones del Concejo”, expresó. Sobre el por qué se contempló cerrar estos espacios, Velásquez detalló que por un lado, los servicios de La Tablaza y Pueblo Viejo se enfocan más en lo social y no en lo médico, situación contraria a la sede principal donde incluso hay servicio de urgencias. ”O dejábamos abiertos los centros de salud o el servicio de urgencias. Y en este momento el servicio de urgencias es fundamental. Por eso después de múltiples análisis técnicos y financieros se llegó a contemplar el cierre gradual de servicios en Tablaza y Pueblo Viejo”, sostuvo. De otro lado, Velásquez dijo que los recursos previstos por la Alcaldía para 2026 –vía comodatos y convenios interadministrativos– no serían suficientes. ”Advertimos que estas subvenciones (que rondarían los $1.000 millones) no iban a ser suficientes. Veníamos explorando un recurso mayor, pero eso no se dio lo que agravó la situación”, dijo. Frente a las versiones sobre posibles tensiones con la Alcaldía, el gerente negó que exista un conflicto político. Sin embargo, reconoció que la situación sí generó debate. ”Es que si se mira el contrato entre el Hospital y la Alcaldía, no dice cuándo se va a hacer ningún tipo de pago. Y para nosotros eso afecta cualquier planeación financiera porque no sabemos cuándo va a llegar ese recurso. Tal vez ahí hubo diferencias entre la Alcaldía y el Hospital: y es de ahí donde estos politiqueros sacaron partido”, detalló. Le puede interesar:

“No habrá cierres”

La secretaria Ocampo comentó que en este momento se descarta cualquier cierre en La Tablaza y Pueblo Viejo. ”La Alcaldía ha defendido la permanencia de servicios de salud y así lo manifestó en la Junta Directiva, donde expresó su posición de no aprobar el cierre de estos centros. Adicionalmente, existe un fallo de tutela –promovido por la Personería– que ordenó mantener los servicios”, añadió. Frente a la deuda señalada por Velásquez, Ocampo dijo que para su despacho esta no existe. ”Hay que diferenciar una deuda de un convenio interadministrativo. La alcaldía suscribió un convenio por $1.000 millones para ejecutarse en 2026, con desembolsos programados. Ya se han girado $500 millones, según la programación pactada”, dijo.