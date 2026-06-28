Crisis del Hospital de La Estrella habría generado choques entre el alcalde y el gerente

Lo que empezó con el rumor del cierre de dos sedes de salud en el municipio de La Estrella no solo dejó ver la crisis económica que atraviesa el hospital local, sino que también habría causado un choque entre el alcalde y el gerente del centro médico.
El pasado 2 de junio la Alcaldía de La Estrella publicó un video en el que aparecían el alcalde Mario Gutiérrez junto a su secretaria de Salud, Carolina Ocampo y allí se refirieron a los “rumores” de cierre de servicios de los centros de salud de Pueblo Viejo y La Tablaza por la deuda de más de $7.000 millones que las EPS –sobre todo las intervenidas por el gobierno Petro– tienen con el hospital.
El cierre se llevaría a cabo este 30 de junio y esto afectaría a cerca de 11.000 siderenses. Además, este centro asistencial brinda cerca de 1.250 atenciones mensuales entre ambos lugares.
Gutiérrez y Ocampo indicaron que la decisión era directamente de la E.S.E y que ellos, como integrantes de la Junta Directiva, estaban en desacuerdo con suspender o cerrar servicios.