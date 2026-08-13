Los nuevos nombramientos de Abelardo de la Espriella: quiénes son y qué cargos ocuparán

El gobierno de Abelardo de la Espriella continúa completando la nómina de funcionarios que estarán al frente de las principales entidades del Estado. A los ministros anunciados antes de la posesión se han sumado en los últimos días nuevos directores, presidentes de agencias y funcionarios de alto nivel en sectores como infraestructura, energía, salud, ambiente, minería, comunicaciones y hacienda. Le puede interesar: ¿El Gobierno autorizó sin permiso operaciones conjuntas con Estados Unidos? Congresistas reclaman Estos son los perfiles de algunos de los funcionarios que comienzan a asumir responsabilidades en la administración de De la Espriella.

Ricardo Ayerbe Pino, nuevo director de la ANI

Ricardo Ayerbe Pino fue designado como nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es abogado y especialista en gobierno y durante la campaña presidencial de De la Espriella estuvo encargado de coordinar la estrategia territorial y las actividades políticas en Bogotá. Su llegada a la ANI se produjo después de que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, declarara insubsistente a Óscar Javier Torres Yarzagaray, quien había ocupado el cargo durante la administración anterior. Ayerbe tendrá bajo su responsabilidad una de las entidades claves para el desarrollo de la infraestructura del país. Entre sus principales retos estarán los proyectos relacionados con carreteras de cuarta y quinta generación, infraestructura férrea y portuaria.

Ernesto Forero, al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

En el sector energético fue confirmado Ernesto Forero Fernández de Castro como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Forero es abogado y ejecutivo con más de 20 años de experiencia en el sector privado. Su trayectoria está relacionada con dirección empresarial, regulación, contratación, infraestructura, energía, puertos y logística. Su llegada se da en un sector que será estratégico para el nuevo Gobierno, especialmente por las discusiones sobre exploración y explotación de hidrocarburos y la política energética de la administración. También tiene el reto de afrontar El Niño en un país con alta dependencia energética de las hidroeléctricas.

Juan Camilo Valencia, nuevo presidente de la ANM

Juan Camilo Valencia González asumirá la presidencia de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y tiene experiencia en el servicio público. Durante el gobierno de Iván Duque fue embajador de Colombia en Indonesia. Su nombramiento también tiene un componente político: es hijo del exministro del Interior Fabio Valencia Cossio, uno de los dirigentes con amplia trayectoria en el Partido Conservador.

Sindy Pahola Pulgarín, nueva directora del Invima

Sindy Pahola Pulgarín Madrigal estará al frente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Es bacterióloga y especialista en regulación sanitaria y cuenta con 11 años de trayectoria en el sector de la salud. Su experiencia incluye ámbitos académicos, asistenciales, de gestión pública y privados. Uno de los principales retos de su administración será fortalecer los procesos de regulación y vigilancia sanitaria en un momento en que el sistema de salud enfrenta dificultades relacionadas con medicamentos, atención y acceso a servicios.

Ángela María Mora llega a RTVC

Ángela María Mora fue designada como gerente de RTVC, entidad que durante el nuevo gobierno volverá a llamarse Inravisión. Mora estuvo vinculada entre 2015 y 2018 a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). También ocupó el cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Gustavo Adolfo Guerrero, al Ministerio de Ambiente

Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz fue designado como viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente. Es abogado y ha desarrollado su carrera en asuntos relacionados con derecho ambiental. Durante la administración de Margarita Cabello se desempeñó como procurador delegado para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios. Su experiencia estará relacionada con uno de los sectores que tendrá que enfrentar importantes discusiones durante el nuevo Gobierno, entre ellas la relación entre protección ambiental, minería, hidrocarburos y desarrollo económico.

Rafael Fragozo, al frente de la UPME

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) tendrá como director a Rafael Fragozo Díaz, quien cuenta con experiencia en el sector energético. La entidad cumple un papel central en la planeación del sector minero-energético y en la definición de escenarios para garantizar el abastecimiento energético del país. En el mismo frente estarán Armando José Cuello, como viceministro de Energía; Luis Francisco Madriñán, como viceministro de Minas, y Nathalia Succar Jaramillo, quien asumirá como secretaria general del Ministerio de Minas y Energía.

Carlos Eduardo Sepúlveda, nuevo director del DNP

Uno de los nombramientos más relevantes, que para muchos llegó tarde, es el de Carlos Eduardo Sepúlveda como director del Departamento Nacional de Planeación. Es la entidad encargada de fijar las metas y convertir las promesas de campaña en realidad. Sepúlveda es doctor en Economía de la Universidad de Boston y profesor de la Universidad del Rosario. Ya había tenido experiencia en el DNP: durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue coordinador territorial en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Ricardo Valencia, al frente del DANE

El economista Ricardo Valencia fue designado como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de producir buena parte de las estadísticas oficiales que sirven como base para las decisiones económicas y sociales del país. Valencia ya conoce la institución. Entre 2018 y 2022 acompañó la gestión del entonces director Juan Daniel Oviedo como subdirector. También cuenta con experiencia en gerencia, análisis de datos y políticas públicas y actualmente dirige la firma Algebra Labs, especializada en ecosistemas de datos.

Andrés Felipe Velásquez, nuevo director de la Dian

En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estará Andrés Felipe Velásquez Reyes, quien tendrá entre sus principales tareas mejorar el recaudo y contribuir, junto con el Ministerio de Hacienda, al saneamiento de las finanzas públicas. Además, deberá poner en marcha los alivios tributarios anunciados para las personas afectadas por el terremoto que golpeó principalmente al occidente del país. Velásquez es abogado de la Universidad Militar, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja, en España. Cuenta con más de 16 años de experiencia en planeación tributaria, derecho tributario internacional y litigios ante la administración tributaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con estos nombramientos, el gobierno de De la Espriella continúa armando la estructura que deberá ejecutar sus principales apuestas durante los primeros meses de administración. La lista seguirá creciendo mientras se terminan de definir los cargos directivos de las entidades que permanecen pendientes.

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