Municipios del Oriente antioqueño siguen en una cruzada por beneficios de ser PDET

La prórroga de la vigencia de las zonas PDET por diez años más abrió una nueva esperanza para los municipios del Oriente antioqueño que hasta ahora no han podido acceder a los beneficios de esta figura y aspiran a hacerlo en el futuro.
En febrero pasado, el Congreso de la República aprobó la Ley 2565 que modificó el Decreto Ley 893 de 2017, extendiendo la vigencia de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET) hasta el 28 de mayo de 2037 en las localidades del país que ya tengan esa condición.
Pero, además, la nueva norma ordena actualizar en el lapso no mayor a un año el mapa de los territorios a los que se les aplica esa sigla, que se creó en el marco de los acuerdos de paz con las Farc de 2016, con el propósito de eliminar las brechas de desarrollo diagnosticadas como una de las raíces del conflicto armado que ha vivido el país.