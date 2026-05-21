Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Los alarmantes síntomas que presentó Yulixa Toloza antes de morir tras procedimiento estético en Bogotá

El cadáver de la mujer fue encontrado al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca. Por otra parte, las autoridades avanzan en el proceso para solicitar la extradición de los capturados en Venezuela. ¿Pudieron haberla salvado?

  • Revelan los alarmantes síntomas que presentó Yulixa Toloza antes de morir tras procedimiento estético en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
    Revelan los alarmantes síntomas que presentó Yulixa Toloza antes de morir tras procedimiento estético en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La Fiscalía reveló la condición clínica en la que se encontraba Yulixa Consuelo Toloza Rivas antes de morir en un centro estético ubicado en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

La mujer, de 52 años, se había realizado una lipólisis láser el pasado 13 de mayo en el sitio llamado Beauty Láser, pero la intervención quirúrgica e invasiva le provocó un grave deterioro de salud que al parecer contribuyó a su fallecimiento.

Entérese: ¿Qué pasó con los cuerpos de mujeres que hallaron durante la búsqueda de Yulixa Toloza?

Así lo revelan algunos videos publicados en redes sociales, en los que se observa que la víctima tenía dificultad para respirar, estaba pálida, con la mirada perdida y sin poder recibir alimentos. El cuerpo de Toloza fue encontrado al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, luego de una intensa búsqueda por parte de las autoridades.

Es por esto que la Fiscalía General de la Nación confirmó que Toloza se encontraba en un grave estado clínico.

“Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, la ciudadana presenta un deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de consciencia”, afirmó la fiscal del caso, Juana Acosta.

Toloza se habría realizado una lipólisis láser, un procedimiento que utiliza energía láser para destruir o derretir grasa localizada en distintas partes del cuerpo.

María Fernanda Delgado, la propietaria del sitio, dijo en un video que esta intervención era “sin dolor” y que para hacerla utilizaban cánulas finas. “La lipólisis láser es un procedimiento ambulatorio que se realiza mediante cánulas finas y trabajamos en la capa de la dermis, que es el tejido adiposo donde extraigo grasa por medio de cánulas”, afirmó.

Las autoridades también detectaron movimientos sospechosos a través del celular de la víctima y también revelaron que en el vehículo de placas UCQ-340, en el que fue trasladada la mujer, se movilizaban María Fernanda Delgado y Edison Torres, su compañero sentimental -ambos capturados en Venezuela-.

De acuerdo con la fiscal del caso, el automóvil realizó varios recorridos antes de llegar a la vivienda de una mujer identificada como Yaneth Guerrero. “Dentro del vehículo se efectúan una serie de movimientos que indican que estuvo en la casa de la señora Yaneth Guerrero”, expresó la funcionaria.

Siga leyendo: Caso Yulixa Toloza: ¿qué pasa con los controles a ‘clínicas de garaje’?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos