Desplazamiento en Briceño, Antioquia: así vive el 25% de los habitantes “atrapado” en el parque

—¡Pa, vámonos para la casa!, le insistió Jairo Posada a su padre, Albeiro, mientras esperaban al lado de una chiva en el parque de Briceño—.
—No, mijo, yo todavía no me siento tranquilo para volver por allá.
Esa breve conversación retrata el drama de más de 2.000 campesinos que desde el sábado fueron desplazados de sus veredas por el frente 36 de las disidencias de las Farc, en un intento por frenar el avance del Clan del Golfo en el norte de Antioquia.
En cuestión de minutos, la orden de abandonar los hogares corrió como un eco por 18 veredas de este municipio, a 176 kilómetros de Medellín. Familias enteras dejaron atrás sus pertenencias, sus cultivos y hasta los animales. Este martes, cerca de 300 personas emprendieron el regreso en buses escalera y camperos, aferradas a una sola esperanza: “a la mano de Dios”.
Puede leer: Desplazamiento masivo en Briceño por amenazas de las disidencias del frente 36
Jairo lo hizo en uno de los dos buses escalera que partieron después de las 2:00 p.m. del sitio que funciona como terminal de transporte municipal, mientras que en los seis camperos y camionetas que hicieron los primeros viajes del retorno iba Carlos Enrique Vera, quien había llegado con su familia desde la vereda La Calera, ubicada a 1 hora y 45 minutos del casco urbano.
Había llegado el fin de semana con ocho integrantes de su familia y para retornar con todos tenía que pagar $21.000 por cada uno. Pero el costo fue lo de menos comparado con las ganas de volver a su casa y ponerse a cargo de sus gallinas y su cafetal en tiempos de cosecha.