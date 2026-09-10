¡Alerta en Bello! Decomisan más de una tonelada de carne de cerdo en mal estado

Más de una tonelada de carne de cerdo terminó fuera del circuito comercial en Bello, norte del Valle de Aburrá, luego de un operativo de inspección realizado en el barrio La Primavera, sector El Salado, en la comuna 5 del municipio.
Durante la visita, funcionarios de la Secretaría de Salud revisaron las condiciones de procedencia, almacenamiento, manipulación y expendio de los productos, en cumplimiento de las normas que regulan la cadena cárnica en Colombia.
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El procedimiento dejó como resultado el decomiso de 1.025 kilogramos de carne, que presentaban condiciones que impedían su comercialización y consumo.
Según la Administración Municipal, el producto era de dudosa procedencia y se encontraba en mal estado.