¿Cambio de reglas? Gobierno prepara decreto para que tutelas contra el presidente vuelvan al Consejo de Estado

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Justicia, prepara un decreto que modificaría el reparto de las acciones de tutela contra el presidente de la República y establecería que sean conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado.
El proyecto, elaborado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, busca cambiar la regla vigente y cobijaría las acciones relacionadas con actuaciones u omisiones del mandatario que sean presentadas después de la eventual publicación de la norma en el Diario Oficial.