MinHacienda decreta la creación del Fondo Milagro para financiar la reconstrucción tras el terremoto, ¿cómo funcionará?

El Gobierno Nacional estableció mediante decreto el Fondo Milagro, que hace parte del paquete de 11 decretos de la emergencia económica. Este fondo es creado como respuesta al devastador sismo del 10 de agosto y destinado a administrar los recursos para la reconstrucción y la asistencia humanitaria de las poblaciones afectadas.
El Gobierno de Colombia estableció mediante el Decreto 1379 de 2026 el Fondo Milagro, un mecanismo creado como respuesta al devastador sismo del 10 de agosto y destinado a administrar los recursos para la reconstrucción y la asistencia humanitaria de las poblaciones afectadas.
La nueva estructura funcionará como un patrimonio autónomo sometido al derecho privado. Su propósito es centralizar diferentes fuentes de recursos y facilitar que estos sean gestionados con mayor transparencia y agilidad.
El fondo podrá recibir recursos provenientes de aportes estatales y donaciones internacionales, entre otras fuentes de capital contempladas en la normativa.
Su gestión contractual y operativa se regirá por las normas del derecho privado. La estructura también establece la inembargabilidad de todos sus recursos, con el propósito de proteger los dineros destinados a la atención de la emergencia.