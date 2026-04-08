Ataque con drones a tropas del Ejército en Briceño, Antioquia, dejó tres militares lesionados

Un grupo de militares que están patrullando por la zona rural del municipio de Briceño, Norte antioqueño, fueron atacados con drones por parte de integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. En estos hechos, tres uniformados resultaron lesionados por las esquirlas de los explosivos lanzados desde estas aeronaves. Los hechos se registraron en la mañana de este miércoles, cuando los uniformados estaban haciendo patrullaje por el corregimiento Travesías, y allí desde varios drones les comenzaron a lanzar granadas de mortero.

Los tres militares lesionados fueron atendidos por los enfermeros de combate, para posteriormente ser trasladados a centros asistenciales donde tendrán una valoración más completa. Entérese: Granada contra estación de Briceño, Antioquia, dejó dos policías heridos: ofrecen recompensa Desde la Cuarta Brigada del Ejército señalaron que los militares se encuentran estables y fuera de peligro y pese a estos hechos, los combates contra el frente 36 de las disidencias de las Farc continúan en esta jurisdicción.

“La ofensiva militar continúa en el Norte de Antioquia, reafirmando el compromiso de nuestras tropas con la seguridad de la población civil y la estabilidad del territorio”, expresaron desde la Séptima División del Ejército. Le puede interesar: Defensoría del Pueblo rechaza ataque con granada y asesinato en ambulancia en Briceño, Antioquia Estos hechos ocurren en medio de la ofensiva para dar con el paradero de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, el cabecilla que estaría liderando las acciones terroristas en este municipio y a quien responsabilizan del atentado con explosivos contra la estación de Policía del parque principal, hecho que dejó dos uniformados lesionados.