x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ataque con drones a tropas del Ejército en Briceño, Antioquia, dejó tres militares lesionados

Los enfrentamientos se están presentando desde la mañana de este miércoles en el corregimiento Travesías, entre integrantes de las disidencias de las Farc y los militares.

  • Este es el tipo de drones que usan las disidencias de las Farc para atacar a los militares y demás enemigos en los combates en las zonas rurales. FOTO: Cortesía
    Este es el tipo de drones que usan las disidencias de las Farc para atacar a los militares y demás enemigos en los combates en las zonas rurales. FOTO: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Un grupo de militares que están patrullando por la zona rural del municipio de Briceño, Norte antioqueño, fueron atacados con drones por parte de integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. En estos hechos, tres uniformados resultaron lesionados por las esquirlas de los explosivos lanzados desde estas aeronaves.

Los hechos se registraron en la mañana de este miércoles, cuando los uniformados estaban haciendo patrullaje por el corregimiento Travesías, y allí desde varios drones les comenzaron a lanzar granadas de mortero.

Los tres militares lesionados fueron atendidos por los enfermeros de combate, para posteriormente ser trasladados a centros asistenciales donde tendrán una valoración más completa.

Entérese: Granada contra estación de Briceño, Antioquia, dejó dos policías heridos: ofrecen recompensa

Desde la Cuarta Brigada del Ejército señalaron que los militares se encuentran estables y fuera de peligro y pese a estos hechos, los combates contra el frente 36 de las disidencias de las Farc continúan en esta jurisdicción.

“La ofensiva militar continúa en el Norte de Antioquia, reafirmando el compromiso de nuestras tropas con la seguridad de la población civil y la estabilidad del territorio”, expresaron desde la Séptima División del Ejército.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo rechaza ataque con granada y asesinato en ambulancia en Briceño, Antioquia

Estos hechos ocurren en medio de la ofensiva para dar con el paradero de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, el cabecilla que estaría liderando las acciones terroristas en este municipio y a quien responsabilizan del atentado con explosivos contra la estación de Policía del parque principal, hecho que dejó dos uniformados lesionados.

Cabe destacar que por este cabecilla, la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia aumentaron la recompensa de 100 millones a 200 millones de pesos a inicios de esta semana, tras los recientes hechos criminales en esta parte del Norte antioqueño.

En este municipio, si bien hay predominio del frente 36 de las disidencias, hay varios sectores de la ruralidad que son disputados con el Clan del Golfo, que tiene fuertes intenciones de controlar las rentas criminales en esta localidad.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida