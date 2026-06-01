Descarga mortal en Doradal: un rayo acabó con 25 cabezas de ganado

Una descarga eléctrica causada por una tormenta mató a 25 cabezas de ganado en Doradal, en el Magdalena Medio antioqueño, provocando pérdidas económicas para un productor de la zona. De acuerdo con el reporte entregado por el propietario de la finca, la descarga atmosférica impactó la zona donde los animales buscaban refugio de la lluvia, provocando la muerte instantánea de gran parte del hato. Entre las pérdidas se encuentran un toro, nueve vacas, nueve crías machos y seis crías hembras. Las imágenes grabadas en el lugar muestran a los animales tendidos en diferentes puntos del terreno, varios de ellos cerca de una cerca de alambre de púas y bajo los árboles del potrero, sitios donde el ganado suele agruparse cuando se presentan precipitaciones intensas.

El ganadero afectado señaló que detrás de cada animal hay años de trabajo e inversión, por lo que este tipo de situaciones representan uno de los golpes más duros para quienes dependen de la actividad pecuaria.

¿Qué tan frecuente es que un rayo mate a varias vacas al mismo tiempo?

Este no es un hecho aislado. En junio de 2024, una situación similar ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, donde un rayo cayó sobre un terreno y causó la muerte de 17 reses durante una temporada de fuertes lluvias. En esa ocasión, organismos de gestión del riesgo atendieron la emergencia y acompañaron a los propietarios afectados. Conozca: Rayo mató a 17 reses en un corregimiento de Medellín Casos de este tipo también se han registrado fuera del país. En junio de 2025, una descarga eléctrica mató a 27 vacas en la localidad de Rodeiro, en Galicia, España. Según reportes de medios europeos, el rayo impactó cerca de un transformador eléctrico y la corriente se propagó por el suelo mojado, causando la muerte casi instantánea del rebaño. La granjera que caminaba a pocos metros de los animales sobrevivió sin lesiones.

¿Por qué un rayo puede matar a tantas vacas al mismo tiempo?