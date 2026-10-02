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Mientras las urgencias colapsan, investigan presunto desfalco de $700 millones en el Hospital de Santa Fe de Antioquia

El caso está relacionado con transferencias de dinero desde cuentas institucionales hacia una cuenta personal.

  • Imagen de referencia del Hospital San Juan de Dios en Santa Fe de Antioquia. Foto: archivo.
    Imagen de referencia del Hospital San Juan de Dios en Santa Fe de Antioquia. Foto: archivo.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la exgerente del Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, Claudia María Calderón Rueda, y otras dos exfuncionarias, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la E.S.E. durante 2022, 2023 y 2024. El caso está relacionado con transferencias de dinero desde cuentas institucionales hacia una cuenta personal.

Según informó este viernes 2 de octubre el Ministerio Público, las otras exfuncionarias involucradas son Sandra Yaneth López Urrego, quien pertenecía al área de Tesorería, Nómina y Prestaciones, y Lady Esney Flórez Arena, aunque no informaron el cargo que tenía.

La investigación busca establecer la trazabilidad y destinación de los recursos que habrían sido transferidos desde cuentas institucionales a la cuenta de una funcionaria, así como determinar si estas operaciones correspondían con los registros contables, los soportes de pago y los beneficiarios reportados.

Entérese: Por deuda de casi $1.100 millones, Hospital de Santa Fe de Antioquia cesaría atención a maestros del Fomag, ¿cuándo arrancaría el cese?

La Procuraduría hizo una diferenciación en la calificación provisional de las conductas atribuidas a las tres exfuncionarias. En el caso de Claudia María Calderón Rueda y Lady Esney Flórez Arena, el órgano de control consideró que se trataría de una falta grave cometida por culpa gravísima, es decir, por un grado extremo de negligencia o descuido frente a los deberes que tenían a su cargo.

Para Sandra Yaneth López Urrego, en cambio, la conducta fue calificada como una falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que, según la hipótesis disciplinaria, habría actuado de manera consciente y voluntaria en la conducta investigada.

Sin embargo, estas son calificaciones provisionales dentro del proceso y no constituyen por sí mismas una decisión definitiva sobre su responsabilidad. La formulación de cargos no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las investigadas.

Antecedente fiscal

El caso tiene como antecedente una investigación que se conoció en octubre de 2025, cuando Sandra Yaneth López Urrego, entonces extesorera del Hospital San Juan de Dios, fue detenida por un presunto desfalco de cerca de $700 millones ocurrido entre 2022 y 2024.

De acuerdo con la información conocida entonces, la denuncia surgió durante el proceso de empalme entre administraciones del hospital. La nueva administración recopiló evidencias y las entregó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

Según la Fiscalía, López Urrego habría intentado ocultar las presuntas irregularidades mediante 13 comprobantes falsos de desembolsos correspondientes a pagos de nómina o proveedores. Los recursos, de acuerdo con la investigación, habrían terminado en una cuenta personal.

La exfuncionaria no aceptó los cargos por peculado por apropiación y uso de documento público falso. Un juez de control de garantías le impuso detención domiciliaria mientras avanza el proceso.

El hospital, por su parte, fue reconocido como víctima dentro de la investigación. De los recursos que estaban desaparecidos, la institución informó que había logrado recuperar alrededor de $100 millones mediante las aseguradoras, aunque permanecía un déficit financiero.

Un hospital al límite

La investigación por las presuntas irregularidades se conoce mientras el Hospital San Juan de Dios enfrenta dificultades para atender la demanda de servicios de salud en el occidente antioqueño.

En abril de este 2026, la institución declaró una alerta por sobreocupación crítica. En ese momento, el área de hospitalización había llegado al 100 % de su capacidad y el servicio de urgencias registraba una sobreocupación del 145 %.

El hospital explicó entonces que una de las razones de la saturación era la atención de pacientes de alta complejidad provenientes de otros municipios de la subregión, debido a que el San Juan de Dios concentra servicios que no están disponibles en otros centros asistenciales cercanos, entre ellos cuidados intensivos, cardiología, neurología, ortopedia, ginecología y urología.

Este panorama corresponde a una situación asistencial distinta de la investigación por las presuntas irregularidades financieras, pero da cuenta de los retos que actualmente enfrenta el principal centro hospitalario del occidente antioqueño.

Lea más: Deudas de EPS con hospitales de Antioquia ya llegan a los $16 billones: crecieron 117%

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se descubrieron las transferencias irregulares en el Hospital de Santa Fe de Antioquia?
Las inconsistencias financieras salieron a la luz durante el proceso de empalme con la nueva administración de la E.S.E. Al detectar desfasajes entre los libros contables y los extractos bancarios, las directivas entrantes recopilaron los soportes y radicaron las denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
¿En qué estado penal se encuentra la extesorera involucrada?
Sandra Yaneth López Urrego fue capturada en octubre de 2025 e imputada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y uso de documento público falso. La investigada no se acogió a los cargos y actualmente cumple medida de aseguramiento bajo detención domiciliaria mientras avanza el juicio en su contra.
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