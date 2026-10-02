Mientras las urgencias colapsan, investigan presunto desfalco de $700 millones en el Hospital de Santa Fe de Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la exgerente del Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, Claudia María Calderón Rueda, y otras dos exfuncionarias, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la E.S.E. durante 2022, 2023 y 2024. El caso está relacionado con transferencias de dinero desde cuentas institucionales hacia una cuenta personal.

Según informó este viernes 2 de octubre el Ministerio Público, las otras exfuncionarias involucradas son Sandra Yaneth López Urrego, quien pertenecía al área de Tesorería, Nómina y Prestaciones, y Lady Esney Flórez Arena, aunque no informaron el cargo que tenía.

La investigación busca establecer la trazabilidad y destinación de los recursos que habrían sido transferidos desde cuentas institucionales a la cuenta de una funcionaria, así como determinar si estas operaciones correspondían con los registros contables, los soportes de pago y los beneficiarios reportados.

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La Procuraduría hizo una diferenciación en la calificación provisional de las conductas atribuidas a las tres exfuncionarias. En el caso de Claudia María Calderón Rueda y Lady Esney Flórez Arena, el órgano de control consideró que se trataría de una falta grave cometida por culpa gravísima, es decir, por un grado extremo de negligencia o descuido frente a los deberes que tenían a su cargo.

Para Sandra Yaneth López Urrego, en cambio, la conducta fue calificada como una falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que, según la hipótesis disciplinaria, habría actuado de manera consciente y voluntaria en la conducta investigada.

Sin embargo, estas son calificaciones provisionales dentro del proceso y no constituyen por sí mismas una decisión definitiva sobre su responsabilidad. La formulación de cargos no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las investigadas.