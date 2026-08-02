77 familias desplazadas en Briceño por combates con drones entre el Clan del Golfo y disidencias

Nuevos combates entre el Clan del Golfo y estructuras de las disidencias de las Farc recrudecieron la violencia este fin de semana en Briceño, Norte de Antioquia. Los enfrentamientos dejaron daños en viviendas, al menos un muerto y obligaron a decenas de familias campesinas a abandonar sus hogares. Caracol Radio informó que el balance preliminar, aún en verificación por las autoridades, habla de tres fallecidos: un presunto integrante del Clan del Golfo y dos de las disidencias de las Farc. Según ese medio, la ofensiva habría estado dirigida contra alias “Primo Gay”, señalado cabecilla del Frente 5 de las disidencias que delinque en esa zona del Norte antioqueño. Durante los combates fueron utilizados artefactos explosivos que causaron daños en varias viviendas de la vereda La Cucaracho. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las casas estaban desocupadas cuando ocurrieron las explosiones, por lo que no se reportan civiles lesionados. Entérese: Ataque con drones dejaron un herido y más de 90 desplazados en vereda de Briceño, Antioquia

Aumentó el número de desplazados

La principal afectación ha recaído sobre la población civil. En un primer reporte, la Defensoría del Pueblo informó que los enfrentamientos, en los que se utilizaron drones con capacidad de lanzar explosivos, obligaron al desplazamiento de 34 familias, integradas por 78 personas, provenientes de las veredas El Roblal y Travesías. El organismo advirtió que se trataba de un balance preliminar y alertó sobre un posible riesgo de confinamiento para otras comunidades rurales. Sin embargo, este mismo domingo 2 de agosto la Policía Nacional, con base en la información suministrada por la administración municipal y los líderes comunitarios, actualizó el censo preliminar e informó que el desplazamiento asciende a 77 familias, conformadas por 177 personas. Según ese reporte, 36 familias (82 personas) salieron de la vereda El Roblal y 41 familias (95 personas) de Travesías. De ellas, 10 familias, integradas por 16 personas, permanecen en el albergue habilitado por las autoridades locales, mientras las demás reciben apoyo para su ubicación temporal.

Ejército y autoridades activan respuesta

Las primeras verificaciones indican que la confrontación corresponde a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc. La Gobernación de Antioquia informó que activó las rutas de atención humanitaria y que tropas del Ejército ingresarán al sector para recuperar el control del territorio. Por su parte, la Policía señaló que mantiene presencia en la zona, coordina con la administración municipal la atención de las familias desplazadas y acompaña la verificación del censo oficial, mientras continúan las operaciones para proteger a la población. La Defensoría recordó que sobre Briceño permanece vigente la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, que advertía el riesgo de confrontaciones entre grupos armados ilegales y las afectaciones que estas podrían generar sobre la población civil. Este es el segundo desplazamiento masivo registrado en el municipio en menos de un mes. A comienzos de julio, los enfrentamientos en la vereda Las Auras dejaron 191 personas desplazadas. Mientras continúan las operaciones militares y la verificación del balance definitivo de víctimas, las autoridades departamentales convocaron un Consejo de Justicia Transicional para coordinar la atención humanitaria de las familias afectadas. Además, sigue pendiente el cumplimiento de una orden judicial que exige al Gobierno nacional realizar un consejo extraordinario de seguridad y diseñar un plan de acción para recuperar el control de Briceño. Lea más: Desplazamiento en Briceño, Antioquia: así vive el 25% de los habitantes “atrapado” en el parque Bloque de preguntas y respuestas