77 familias desplazadas en Briceño por combates con drones entre el Clan del Golfo y disidencias

Nuevos combates entre el Clan del Golfo y estructuras de las disidencias de las Farc recrudecieron la violencia este fin de semana en Briceño, Norte de Antioquia. Los enfrentamientos dejaron daños en viviendas, al menos un muerto y obligaron a decenas de familias campesinas a abandonar sus hogares.
Caracol Radio informó que el balance preliminar, aún en verificación por las autoridades, habla de tres fallecidos: un presunto integrante del Clan del Golfo y dos de las disidencias de las Farc.
Según ese medio, la ofensiva habría estado dirigida contra alias “Primo Gay”, señalado cabecilla del Frente 5 de las disidencias que delinque en esa zona del Norte antioqueño.
Durante los combates fueron utilizados artefactos explosivos que causaron daños en varias viviendas de la vereda La Cucaracho. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las casas estaban desocupadas cuando ocurrieron las explosiones, por lo que no se reportan civiles lesionados.
Entérese: Ataque con drones dejaron un herido y más de 90 desplazados en vereda de Briceño, Antioquia