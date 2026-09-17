Se conocen detalles del caso de la menor hallada en un alcantarillado en Bogotá: el presunto responsable fue capturado

Capturaron al presunto responsable del asesinato de una niña de 9 años en el sur de Bogotá. La menor fue encontrada sin vida este martes 15 de septiembre en un túnel de alcantarillado de la localidad de Ciudad Bolívar. Desde esa fecha, los familiares de la niña desaparecida llegaron a los juzgados de Paloquemao para hablar con los investigadores. “Uniformados adscritos al CAI San Francisco acudieron al llamado de las autoridades. El cuerpo de una menor de edad fue hallado dentro de un conducto hídrico. De inmediato se está trabajando de manera articulada con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación para establecer las causas de muerte”, aseguró en su momento el teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar. Le puede interesar: Informe revela los riesgos que enfrenta la niñez en Colombia tras el terremoto

Detalles del operativo del CTI y cargos que imputará la Fiscalía

Ahora bien, la captura del hombre mencionado fue efectuada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, y la entidad comunicó que este se habría llevado a la niña desde su vivienda en el municipio de Mosquera, tras una discusión con uno de sus familiares. A su vez, el ente acusador informó que el capturado será presentado ante un juez de control de garantías. De acuerdo con los elementos recaudados y a la espera de dictámenes y reportes pendientes, espera imputarle los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

Ola de alertas por niñas desaparecidas en Bogotá y Cundinamarca

La noticia llega en un momento en que se reportan varias desapariciones de menores de edad en Bogotá.

Caso Eiheel Sofía Baquero: vista por última vez en el Hospital Santa Clara

Entre esos casos está el de Eiheel Sofía Baquero Ramírez, quien está desaparecida desde la tarde de este lunes. El concejal del Nuevo Liberalismo, Jesús Araque, expuso la situación y dijo que la menor de 12 años fue vista por última vez en inmediaciones del Hospital Santa Clara hacia las 4 p.m. Junto con su hermano, según dijo el concejal, la niña acompañó a su abuela al médico. Mientras esta era atendida, salieron del hospital a comprar algo de comer. Al parecer, agregó, su hermano entró a la tienda y ella se quedó afuera y, cuando salió, ya no estaba. Araque expuso que la niña llevaba chaqueta negra con rayas blancas, un pantalón azul aguamarina y unos tenis blancos.

Caso Paula Sofía Alarcón: rastrean cámara de seguridad en Santa Isabel

Otro caso es el de Paula Sofía Alarcón, de 14 años, desaparecida desde el 5 de septiembre, cuando salió de su casa en el barrio Santa Isabel. Según su padre, Cristian Mauricio Alarcón, en las cámaras se ve un adulto que la estaba esperando en la esquina. “Iba vestida con una camiseta blanca, un jean azul, bota campana, unos tenis blancos, llevaba una maleta rosada y en su mano otra maleta que era como azul con negro. Se llevó como cuatro mudas de ropa”, dijo. Luego, le envió un mensaje a su hija. “Acá te estamos esperando en la casa, por favor comunícate con nosotros. Estamos desesperados por encontrarte”. Le puede interesar: Capturaron a hombre señalado de la muerte de niña de 3 años en Polonuevo, Atlántico

Caso Danna Paola Rodríguez: búsqueda entre Villa de Leyva y Bosa

Danna Paola Rodríguez, de 15 años, también está desaparecida. No se sabe de ella desde el domingo pasado. Vive en Villa de Leyva, Boyacá, y las últimas versiones apuntan a que estaría con una mujer en la localidad de Bosa, en Bogotá. La Fiscalía la está buscando y el grupo de personas desaparecidas de la Sijín está pendiente de la situación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes