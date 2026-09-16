¿Qué es el Kraken?: el “monstruo” de Medellín para prevenir desastres que sorprendió a la ONU

En Medellín, la ciudad del interior colombiano circundada por montañas, el agua, que por estos días es escasa, ha sido históricamente un problema.
Tragedias como la del 23 de abril de 1880, cuando la quebrada La Iguaná arrasó con el Poblado de Aná y mató a 17 personas, o la del deslizamiento del Cerro Pan de Azúcar, que sepultó a 500 ciudadanos, el 27 de septiembre de 1987, han sido, más que un precedente, aprendizajes para que los organismos de desastres fortalezcan la gestión del riesgo.
En estos y otros eventos trágicos hay una similitud: las intensas lluvias y la presión en las cuencas y taludes. El caso más reciente ocurrió hace poco más de un año en los límites entre Santo Domingo Savio (Medellín) y El Pinar (Bello), el cual dejó 10 muertos y 15 desaparecidos.
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Pero otras coincidencias también han marcado esos eventos lamentables. La falta de información previa que permitiera desatar acciones oportunas de prevención, los asentamientos informales en zonas de riesgo y la falta de educación de la comunidad frente a la correcta disposición de residuos sólidos, así como las acciones de mitigación, son algunas de ellas.