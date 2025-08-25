x

Dos hombres habrían violado a una mujer en pueblo de Antioquia en presencia de su pareja

Aparte de otro proceso judicial por hurto, los dos hombres enfrentan a la justicia por –al parecer– haber cometido los delitos de secuestro, violencia sexual y hurto en un municipio del Oriente.

  • Estos serían los responsables del crimen contra la pareja. Fueron judicializados. FOTO: Cortesía Fiscalía.
    Estos serían los responsables del crimen contra la pareja. Fueron judicializados. FOTO: Cortesía Fiscalía.
El Colombiano
El Colombiano
25 de agosto de 2025
bookmark

Las autoridades judiciales del departamento anunciaron la vinculación de dos extranjeros a un atroz crimen cometido contra una mujer y su pareja en el municipio de Guatapé, en el Oriente antioqueño.

Según informó la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron en una cabaña de alquiler ubicada en zona rural de Guatapé el 1 de junio de 2025. Hasta allí habrían llegado los dos hombres quienes irrumpieron violentamente en el inmueble y retuvieron con armas blancas y de fuego al hombre y a la mujer.

Durante el breve secuestro de la pareja, la mujer de 26 años fue herida con arma blanca y posteriormente fue violada mientras que su compañero sentimental –sometido bajo intimidación con un arma– fue obligado a presenciar el abuso contra su pareja.

Posteriormente, y no contentos con el vejamen cometido, los dos presuntos responsables le hurtaron a la pareja sus pertenencias –avaluadas en cerca de $24 millones– antes de dejar a sus víctimas abandonadas en el lugar del crimen.

Tras la denuncia interpuesta, la Policía y la Fiscalía iniciaron con las pesquisas para dar con los responsables del crimen. Las pistas habrían permitido identificar como responsables del suceso a Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado.

Según la Policía Antioquia, estos dos hombres ya habían sido capturados el pasado 9 de julio por servidores del CTI con el apoyo del Ejército Nacional a raíz de otro caso de hurto diferente

Ahora fueron notificados de los nuevos cargos que la justicia les endilga en el centro de reclusión de Rionegro donde actualmente están detenidos.

Ahora Maldonado Quiñónez y Romero Maldonado deberán enfrentar los cargos de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Los dos hombres no aceptaron su responsabilidad en este repudiable crimen, por lo que seguirán tras las rejas mientras se surte este nuevo proceso judicial.

Lea también: Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación

A raíz de este caso, las autoridades invitaron a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad o vulnere la dignidad humana.

Utilidad para la vida