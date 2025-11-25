x

SIC sanciona a Homecenter, Dafiti, Bosi, y otras reconocidas empresas por irregularidades en el Black Friday

La Superintendencia de Industria y Comercio multó a 10 empresas por más de $3.068 millones por incumplir normas de protección al consumidor durante el Black Friday 2024.

  Según la SIC, las empresas no habrían cumplido con las normas de información, garantías y condiciones de sus ofertas. Foto: Europa Press
    Según la SIC, las empresas no habrían cumplido con las normas de información, garantías y condiciones de sus ofertas. Foto: Europa Press
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

25 de noviembre de 2025
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a 10 empresas, entre ellas Homecenter, Dafiti, Bosi, Olímpica, Makro y Pepe Ganga, por más de $3.068 millones debido a las ventas, especialmente digitales, que realizaron durante el Black Friday 2024 sin cumplir con las normas de información, garantías y condiciones de sus ofertas.

Las otras sancionadas son Lagobo Distribuciones S.A.S., Sigla L.G.B. S.A.S., Airlaf Internacional S.A.S., Nueve Nueve Dos S.A.S. e Inversiones Blo S.A.S. (mayor operador de la tienda Xuss).

Infracciones detectadas en comercio electrónico

Durante la supervisión de aproximadamente 60 establecimientos comerciales, la SIC evidenció diversas irregularidades:

No informar las condiciones para acceder a las promociones, como límites de unidades, acumulación con otros incentivos y términos de entrega.

Omisión de información sobre productos promocionados: cantidad, calidad, derecho de retracto, reversión de pagos y procedimientos para ejercerlo.

• Exigir factura u otros documentos adicionales para hacer efectiva la garantía legal.

Falta de claridad sobre la persona jurídica responsable de la transacción.

• Información insuficiente sobre origen, componentes, medidas, modo de fabricación, usos, restricciones, propiedades y calidad de los productos.

• Ausencia de mecanismos para radicar peticiones, quejas y reclamos con registro de fecha, hora y seguimiento posterior.

• No incluir un enlace visible a la página de la autoridad de protección al consumidor en los sitios web de las empresas.

• Limitaciones al derecho de retracto, incluyendo la exigencia de factura para ejercerlo.

Obstáculos para reclamar o reponer tarjetas de regalo en caso de pérdida o extravío.

Protección al consumidor y seguimiento para 2025

“Con estas sanciones, reafirma su compromiso de proteger los derechos de los consumidores en Colombia, promoviendo transparencia y seguridad jurídica en las transacciones digitales. La entidad busca que los compradores reciban información suficiente y clara para tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos”, indicó la SIC.

Y agregó que, para el Black Friday 2025, continuará su labor de supervisión, asegurando que las empresas cumplan con la normativa vigente y manteniendo la protección de los consumidores en el comercio electrónico.

