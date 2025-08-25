x

Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación

Organizaciones sociales y de derechos humanos piden la liberación del líder comunal Jarrison Osorio, quien fue retenido por hombres armados en zona rural de ese municipio del Nordeste antioqueño.

  El líder comunal estaría en poder del Clan del Golfo hace ya dos semanas, según lo que se sabe del caso. FOTO: Cortesía
    El líder comunal estaría en poder del Clan del Golfo hace ya dos semanas, según lo que se sabe del caso. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
25 de agosto de 2025
bookmark

Sigue la incertidumbre por el desfile y el estado del líder comunal Jarrison Osorio, quien ya ajusta más de dos semanas desde que fue secuestrado en zona rural de Remedios, Nordeste antioqueño . La fundación Sumapaz, una de las que denunció el hecho desde el pasado 10 de agosto, mantiene el llamado a la próxima liberación de Osorio, quien es integrante de una junta de acción comunal.

Varias ONG han indicado que el líder tiene una trayectoria de trabajo por la defensa de los derechos de los campesinos yhan pedido que se ejecuten acciones humanitarias para lograr su liberación.Fuentes del sector social indicaron que la información que tienen es que el Clan del Golfo está detrás del secuestro y que estarían trasladando a la víctima entre distintas veredas.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, sostuvo en Blu Radio que las tropas están enteradas de la situación y que organismos humanitarios están con algunas labores en marcha para lograr la liberación del líder comunal. “Las tropas tienen conocimiento, porque cuando nosotros nos enteramos de la situación, lo primero que hacemos es articular, es convocar las tropas, porque nosotros lo que hacemos es articular las fuerzas en territorio para que atiendan las necesidades que en materia de seguridad nos dijeron que estaban pendientes porque ya habían grupos como el CICR”, dijo el funcionario al medio de comunicación.

Por su lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) siempre en estos casos sigue protocolos específicos. Hasta donde se sabe, ya hay una solicitud de la familia para iniciar la búsqueda del líder comunal, por lo cual personal de esta entidad estaría buscando establecer contacto con el grupo armado para enviar mensajes humanitarios enfocados en que se respete la vida de Osorio y ofreciendo servir como intermediarios humanitarios en una posible liberación. Sin embargo, no hay ningún detalle sobre avances en este caso.

El secuestro de Osorio se da cuando hace algunos días, la fundación Sumapaz presentó el informe sobre los riesgos que corren los líderes sociales y defensores de derechos humanos y reportaron los casos que registraron en el primer semestre de este año.

De acuerdo con el informe, entre el primero de enero y el 30 de junio de 2025, se registraron en el departamento 97 agresiones contra líderes defensores, de las cuales la mayoría (27 casos) fueron amenazas individuales. También reportaron hechos de persecución judicial, desplazamientos, desapariciones y estigmatización, así como 7 casos de secuestros en esos primeros seis meses del año.

El Nordeste es una de las regiones con mayores riesgos para las personas que ejercen liderazgos, porque allí se da una marcada disputa entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las extintas Farc por el control de la minería ilegal de oro y los cultivos de coca. El informe también da cuenta de que los líderes comunales fueron en el primer semestre los que más sufrieron agresiones en Antioquia, con 16 de los 97 casos, seguidos de líderes sociales (13) y defensores de derechos humanos (12).


