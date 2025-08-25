Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación

Sigue la incertidumbre por el desfile y el estado del líder comunal Jarrison Osorio, quien ya ajusta más de dos semanas desde que fue secuestrado en zona rural de Remedios, Nordeste antioqueño . La fundación Sumapaz, una de las que denunció el hecho desde el pasado 10 de agosto, mantiene el llamado a la próxima liberación de Osorio, quien es integrante de una junta de acción comunal. Le puede interesar: Pusieron “cilindro bomba” de señuelo a militares para atacarlos con bombas en el Norte de Antioquia Varias ONG han indicado que el líder tiene una trayectoria de trabajo por la defensa de los derechos de los campesinos yhan pedido que se ejecuten acciones humanitarias para lograr su liberación.Fuentes del sector social indicaron que la información que tienen es que el Clan del Golfo está detrás del secuestro y que estarían trasladando a la víctima entre distintas veredas.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, sostuvo en Blu Radio que las tropas están enteradas de la situación y que organismos humanitarios están con algunas labores en marcha para lograr la liberación del líder comunal. “Las tropas tienen conocimiento, porque cuando nosotros nos enteramos de la situación, lo primero que hacemos es articular, es convocar las tropas, porque nosotros lo que hacemos es articular las fuerzas en territorio para que atiendan las necesidades que en materia de seguridad nos dijeron que estaban pendientes porque ya habían grupos como el CICR”, dijo el funcionario al medio de comunicación. Lea también: Feminicidio en San Antonio de Prado: mujer fue asesinada presuntamente por su expareja tras acabar relación por maltrato Por su lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) siempre en estos casos sigue protocolos específicos. Hasta donde se sabe, ya hay una solicitud de la familia para iniciar la búsqueda del líder comunal, por lo cual personal de esta entidad estaría buscando establecer contacto con el grupo armado para enviar mensajes humanitarios enfocados en que se respete la vida de Osorio y ofreciendo servir como intermediarios humanitarios en una posible liberación. Sin embargo, no hay ningún detalle sobre avances en este caso.

El secuestro de Osorio se da cuando hace algunos días, la fundación Sumapaz presentó el informe sobre los riesgos que corren los líderes sociales y defensores de derechos humanos y reportaron los casos que registraron en el primer semestre de este año. De acuerdo con el informe, entre el primero de enero y el 30 de junio de 2025, se registraron en el departamento 97 agresiones contra líderes defensores, de las cuales la mayoría (27 casos) fueron amenazas individuales. También reportaron hechos de persecución judicial, desplazamientos, desapariciones y estigmatización, así como 7 casos de secuestros en esos primeros seis meses del año.