Reforma pensional en suspenso: ¿qué pasará con los traslados de fondo de pensión y cuánto se tardaría citar a una nueva Sala Plena?

La Reforma pensional continúa en vilo. Esto tras la resolución de la Sala Plena de la Corte Constitucional que decidió recusar al magistrado Héctor Carvajal, y luego de que los otros ocho jueces tuvieran un empate en la decisión, el conjuez Carlos Pablo Márquez tiene el veredicto final en caso de continuar la decisión dividida. Lo que genera preocupaciones en torno a cuánto demoraría citar a una nueva Sala Plena y qué pasará con las personas que hasta ahora se han trasladado de fondos de pensiones.
De acuerdo con Jerome Sanabria, experta en Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): “Con la designación del conjuez Márquez a la pensional: declararán vacancia judicial, los magistrados podrán retomar estudiando futuras recusaciones en caso de que las haya y se puede tomar el tiempo que quiera para decidir”.