Ante autorización, alcalde de Amagá rechaza cierres en las Areneras y cuestiona propuesta de la ANI en Pacífico 1

Las discusiones y diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y los alcaldes del Suroeste de Antioquia siguen vigentes, esto debido al más reciente anuncio de la entidad en el que confirma que a partir del miércoles de la próxima semana, 25 de febrero, iniciarán los cierres parciales en la vía Pacífico 1 en el sector de las Areneras, jurisdicción de Amagá.
Si bien las obras que estaban pendientes en el sector Sinifaná ya culminaron, aún quedan trabajos por realizar en ese otro tramo. Es por eso que desde la ANI se emitió un comunicado, autorizando a la concesión Pacífico 1, de llevar a cabo los cierres a partir de ese día.
“El esquema contempla restricción de la circulación entre las 8:30 a.m. y las 10:30 a.m., y las 11:30 a.m. y la 1:30 p.m. Entre las 10:30 a.m. y las 11:30 a.m. se habilitará una ventana de paso, como medida inicial, permitiendo la circulación en un sentido y posteriormente en el contrario. De acuerdo con el comportamiento de la operación, se podrán evaluar nuevas restricciones. Así mismo, se acordó la conformación de un comité de seguimiento que incluya a representantes de distintos sectores, alcaldías del Suroeste y voceros del sector transporte, que permita evaluar la ejecución del plan y proponer ajustes, garantizando el avance oportuno en la construcción de las obras y la seguridad de usuarios de la vía y operarios”, precisó la Agencia Nacional de Infraestructura.