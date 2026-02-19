Colombia Sub 20 perdió ante Brasil y su panorama en el Sudamericano se torna complejo

La Selección Colombia cayó en su segundo duelo del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 y las opciones para alcanzar el cupo al Mundial de Polonia en septiembre de este año se siguen agotando. Ante Brasil, aunque trataron y lucharon desde el primer minuto, poco a poco se fueron debilitando con las malas decisiones de la árbitra venezolana Ana Méndez y el VAR el boliviano Jorge Justiniano, que omitieron un penal contra Maithé López, una falta de roja contra la misma jugadora y varias acciones en las que no mostró la tarjeta amarilla a pesar de las agresiones. La opción más clara para las dirigidas por Paniagua se presentó, en el primer tiempo, a través de María Fernanda Viáfara, de cabeza, tras el cobro de un tiro de esquina, y la defensora nacional ganó por el aire y su cabezazo dio en el palo superior del arco y se fue por fuera.

Luego de un primer tiempo muy disputado en el que terminaron 0-0, las colombianas salieron con la misma determinación para la segunda parte, pero un invitado no esperado cambió el rumbo de todo. En la calurosa Villa Elisa, que ha estado por encima de los 36 grados, todo cambió y un diluvio cayó, cambiando todo el panorama del partido y lastimosamente, para los intereses de Colombia, la arquera Luisa Agudelo volvió a cometer un error que costó el triunfo. Esta vez, en un despeje aéreo, la arquera puñetió el balón, pero sin la fuerza necesaria, dejándolo en la cabeza del área y Vitorinha, tomó el rebote y, sin dudarlo, remató y su lanzamiento dio en el palo y se metió en el arco, para el 1-0 de las brasileñas a los 53 minutos del compromiso. A pesar del marcador adverso, las cafeteras nunca bajaron los brazos y, cuando la lluvia paró, Colombia hizo méritos para empatar, pero de nuevo las malas decisiones de la jueza central y la falta de precisión de las cafeteras impidieron que las dirigidas por Carlos Paniagua lograran un resultado positivo.

