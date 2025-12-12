x

Donaciones de sangre en Antioquia cayeron un 25%: hospitales podrían dejar de atender emergencias

La Cruz Roja este viernes amaneció sin una sola reserva y temen que para el fin de semana no se puedan cubrir emergencias a raíz de la escasez. La población más afectada son los pacientes con cáncer y los quemados por pólvora.

  • En Colombia, solo 15 de cada 1.000 personas que pueden donar lo hacen. En el caso de Antioquia, la Cruz Roja registra el 11, 7% de las donaciones de sangre en el país, una cifra que en diciembre puede variar debido a la falta de donantes. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 9 horas
Los bancos de sangre en Antioquia alertaron sobre una crítica situación en plena temporada decembrina, una época en la que aumentan los accidentes de tránsito, los quemados por pólvora, las cirugías de emergencia y la demanda hospitalaria en general.

La Cruz Roja en Antioquia, que abastece a más de 20 clínicas y hospitales del departamento, indicó que las donaciones bajaron en un 25%, siendo catalogado por la entidad como uno de los años más difíciles para los bancos de sangre.

La reducción de donantes llega en un momento crítico. En diciembre aumentan las solicitudes de pacientes con cáncer que requieren transfusiones; un solo paciente con esta patología necesita al menos siete donantes. Los pacientes que no tienen cáncer pero necesitan transfusión por un accidente o por alguna otra enfermedad requieren, en promedio, tres unidades de sangre.

Todos los bancos estamos con esta necesidad. En nuestro caso necesitamos 100 unidades de sangre diarias, pero estamos logrando 67 cuando nos va bien. La meta es tener 2.500 unidades al mes, entre sangre y plaquetas. Necesitamos sangre para los partos, las cirugías de corazón, los trasplantes y los quemados con pólvora”, expresó Elizabeth Bedoya, bacterióloga de la Cruz Roja en Antioquia.

De los bancos de sangre de la Cruz Roja dependen más de 8.700 antioqueños, el año pasado el departamento cerró con más de 22.000 donaciones. Actualmente, la Cruz Roja en Antioquia registra el 11,7% de las donaciones del país, siendo los grupos sanguíneos de mayor demanda el O positivo y el O negativo.

Le puede interesar: No hay suficiente sangre en Antioquia para atender a pacientes críticos; anímese a donar y salvar vidas

El primero, por ser el más común entre la población colombiana, debido a que más del 50% lo posee, y el segundo, por ser un tipo de sangre escaso, menos del 5% de la población lo tiene, siendo este último, indispensable en casos de emergencia extrema. La situación es alarmante debido a que, en años anteriores, estos tipos de sangre han llegado a tener casi que ningún donante.

Cuando no alcanzamos a ver el tipo de sangre de una persona que está con hemorragia masiva, se le pone O positivo o negativo. Cuando hay bebés que necesitan una transfusión, se les pone O negativo y lo mismo aplica para las mujeres que están en parto”, añadió Bedoya.

La Cruz Roja en Antioquia cuenta con nueve puntos de donación en Medellín, siendo los principales la sede ubicada en Guayabal y la del pasaje comercial Astoria, en Junín. También tiene dos bancos de sangre en el municipio de Rionegro y uno en Urabá, para un total de doce puntos en el departamento.

Para mantener el suministro en esta temporada, la entidad continuará atendiendo a aquellos que deseen donar, el 24 y 31 de diciembre.

Lea más: Clínica Cardio VID hizo un llamado urgente a los habitantes de Medellín para donar sangre: hay un “nivel crítico de reservas”

Necesitamos que todas las personas se pongan la mano en el corazón; antes de irse para sus viajes o antes de consumir licor en sus fiestas, vengan y donen. Recuerden que siempre hay pacientes en las instituciones clínicas necesitando ayuda. Esto no solo pasa en diciembre, también pasa en la Feria de las Flores, en Día de Madres y en el mes de enero”, concluyó.

Hospitales podrían dejar de atender emergencias que requieran transfusión

El Hospital San Vicente Fundación de Medellín manifestó que el panorama es peor de lo que se esperaba este mes. Las reservas están prácticamente nulas: la institución requiere entre 900 y 1.000 donantes al mes y actualmente solo cuenta con 240. Los niños con cáncer son algunos de los más afectados, debido a que en el mes necesitan alrededor de 300 hemocomponentes.

Ante esta situación, el hospital reforzó sus campañas e invitó a la ciudadanía a acercarse al banco de sangre, que funciona de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sin las donaciones no es posible realizar la atención de estos pacientes, tocaría cancelar las cirugías. Habría retrasos en la atención y aumentaría la probabilidad de que los pacientes se compliquen y que su pronóstico empeore”, afirmó Lina María Álvarez, coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San Vicente Fundación.

Las transfusiones de sangre son vitales para los tratamientos médicos de personas con leucemias, linfomas y bebés prematuros, por lo cual, las autoridades han hecho un especial llamado a la ciudadanía para donar durante esta temporada, debido a que en Colombia, solo 15 de cada 1.000 personas que pueden donar lo hacen.

Quienes deseen donar deben tener entre 18 y 74 años, presentar documento de identidad, estar en buen estado de salud, no haber tenido gripa ni malestares en los siete días previos, tener pareja estable por más de seis meses y no haberse realizado tatuajes recientemente. Las personas extranjeras también pueden donar si cuentan con EPS en Colombia.

A donar: estas son algunas jornadas que tendrán los hospitales

Para enfrentar este escenario, la Cruz Roja anunció el ‘Concierto por la Vida’, un evento con el que esperan recolectar más de 100 unidades de sangre. Este se realizará este sábado 13 de diciembre en el centro comercial Parque Fabricato, entre las 2:00 p. m. y las 9:00 p. m. El evento contará con la participación de artistas locales de música popular y urbana y con la presencia de la Orquesta de la Policía.

En el caso del Hospital San Vicente Fundación, también se llevarán a cabo varias jornadas de donación. Una de ellas es la ‘Gran Donatón’, que se llevará a cabo el 17 y 18 de diciembre, desde las 7:00 a. m., dentro de las instalaciones del hospital. También se tendrá una jornada de donación el 19 de diciembre en el municipio de Rionegro.

