¿Mundial 2026 no será el ‘boom’ que se esperaba? Hoteleros pierden optimismo por demanda más baja

Durante años, el sector hotelero ha esperado la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los eventos capaces de impulsar la ocupación y los ingresos del turismo en Norteamérica. Sin embargo, cuando faltan menos de 100 días para el inicio del torneo, el entusiasmo inicial empieza a mezclarse con incertidumbre para los hoteleros estadounidenses. El campeonato, que comenzará el 11 de junio de 2026, será una edición histórica por el número récord de equipos y partidos, además de la magnitud de sus sedes. Norteamérica fue elegida como anfitriona el 13 de junio de 2018, lo que significa que el periodo de preparación ha durado casi ocho años. Si ese intervalo se comparara con un partido de fútbol, el calendario estaría entrando en el minuto 87 de los 90, con el resultado aún por definirse. Para algunos actores del sector hotelero, el desenlace todavía es incierto. Los análisis del mercado indican que el evento sí tendrá efectos positivos. Un informe elaborado por CoStar Group y Tourism Economics proyecta que los ingresos por habitación disponible en Estados Unidos aumentarán 1,7% durante junio y julio de 2026. En las ciudades sede del torneo el impacto sería mayor. Allí se espera un incremento cercano al 12,7% en el RevPAR, indicador que mide los ingresos generados por cada habitación disponible. Le puede gustar: Tensión por participación de Irán en el Mundial: Trump aceptó recibir a la Selección, pero en Asia se resisten a viajar A pesar de estas previsiones, la evolución real de las reservas ha generado inquietud en algunos operadores, que esperaban una demanda más fuerte a esta altura del calendario. Una de las principales incógnitas gira en torno al bloque de habitaciones que la FIFA acordó con hoteles en distintas ciudades sede. Hace un par de años, el organismo rector del fútbol firmó contratos para garantizar alojamiento a los aficionados que compraran entradas para el torneo. En teoría, esas reservas debían mantenerse hasta 120 días antes del inicio del campeonato, aunque en algunos casos el plazo se redujo a 90 días. Sin embargo, los hoteleros temen que el organismo no utilice todas las habitaciones reservadas inicialmente, lo que obligaría a los hoteles a intentar venderlas a última hora. Jan Freitag, director nacional de análisis del mercado hotelero de CoStar, señaló que esta incertidumbre se ha convertido en uno de los factores clave para entender el comportamiento actual del mercado.

¿Qué dicen los operadores hoteleros sobre la demanda?

Las primeras señales en algunos hoteles no han sido tan alentadoras como se esperaba. Harry Carr, vicepresidente sénior de optimización comercial de Pivot Hotels & Resorts, explicó que parte de las habitaciones reservadas para la FIFA comenzaron a liberarse recientemente. En algunos establecimientos, esas reservas no registraban ni una sola habitación ocupada. “Creo que simplemente calcularon mal. No sé si es la demanda en sí o las condiciones actuales las que están alejando a los viajeros, pero somos mucho menos optimistas con respecto al Mundial que hace tres meses”, afirmó Carr. Entérese: Estos son los hoteles de lujo más costosos en Medellín, ¿cuánto vale una noche? Una situación similar fue descrita por Lior Sekler, director comercial de HRI Lodging, quien indicó que la ocupación real de esos bloques ha sido limitada. En hoteles de la compañía en el Área de la Bahía de San Francisco, solo el 15% de las habitaciones reservadas fueron ocupadas.

¿La demanda se concentra solo alrededor de los partidos?

Según los operadores, la actividad hotelera parece concentrarse en periodos cortos alrededor de cada encuentro. Carr explicó que las reservas se mantienen entre tres y cinco días antes y después de los partidos, pero no durante todo el mes del torneo, como algunos analistas habían anticipado inicialmente. Además, se observa un comportamiento diferente entre los mercados urbanos y suburbanos. En las ciudades principales las tarifas empiezan a bajar, mientras que en zonas suburbanas —donde los precios suelen ser menores— las reservas han mostrado un mejor desempeño.

Hoteles en ciudades anfitrionas esperan beneficiarse del aumento de turistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Getty Imagenes

Kristen Weaver, vicepresidenta de ingresos y comercio electrónico de GF Hotels & Resorts, señaló que algunos mercados aún presentan altos niveles de ocupación y tarifas elevadas, pero reconoció que la incertidumbre persiste. “Sin duda, la incertidumbre sigue presente, lo cual resulta un tanto inquietante en este punto del juego”, afirmó.

¿Cómo están reaccionando los hoteles ante esta situación?

Ante la posibilidad de que no se llenen todas las habitaciones previstas, algunos operadores han empezado a modificar su estrategia comercial. Sekler explicó que su empresa ha decidido abrir disponibilidad para reservas temporales, eliminar restricciones de duración mínima de estancia y ofrecer habitaciones a grupos que no están vinculados a la FIFA. “En realidad seguimos operando con normalidad”, señaló. En ciertos mercados el comportamiento ha sido más favorable. Dallas, por ejemplo, ha registrado un aumento en las reservas grupales y en estancias más largas, de acuerdo con los operadores.

¿Las tensiones internacionales afectan el turismo?

A las dudas sobre la demanda hotelera se suman factores geopolíticos que podrían influir en los viajes internacionales. La escalada del conflicto con Irán, tras los ataques preventivos lanzados por Estados Unidos e Israel, ha generado un ambiente de tensión global.

Según The New York Times, solo 41% de los estadounidenses expresó apoyo a la intervención militar, el nivel más bajo de respaldo a un conflicto internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Además, cuatro selecciones que participarán en el torneo —Irán, Senegal, Costa de Marfil y Haití— están incluidas en la lista de países cuyos ciudadanos tienen restricciones de viaje impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump. Esto implica que muchos aficionados de esos países no podrán obtener visas para asistir al campeonato. El Departamento de Estado de Estados Unidos también suspendió la emisión de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia y Egipto. Aunque esta medida no afecta directamente las visas de turista, tampoco garantiza su aprobación. Los aficionados que hayan comprado entradas a través de la FIFA podrán solicitar una visa B1/B2 mediante el sistema de citas prioritarias habilitado por el organismo.

¿Qué impacto final podría tener el Mundial en la hotelería?

A pesar de las dudas actuales, los analistas coinciden en que el torneo generará un aumento en la demanda hotelera, especialmente en las ciudades anfitrionas.