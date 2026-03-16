¿Mundial 2026 no será el ‘boom’ que se esperaba? Hoteleros pierden optimismo por demanda más baja

Durante años, el sector hotelero ha esperado la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los eventos capaces de impulsar la ocupación y los ingresos del turismo en Norteamérica. Sin embargo, cuando faltan menos de 100 días para el inicio del torneo, el entusiasmo inicial empieza a mezclarse con incertidumbre para los hoteleros estadounidenses.
El campeonato, que comenzará el 11 de junio de 2026, será una edición histórica por el número récord de equipos y partidos, además de la magnitud de sus sedes. Norteamérica fue elegida como anfitriona el 13 de junio de 2018, lo que significa que el periodo de preparación ha durado casi ocho años.
Si ese intervalo se comparara con un partido de fútbol, el calendario estaría entrando en el minuto 87 de los 90, con el resultado aún por definirse. Para algunos actores del sector hotelero, el desenlace todavía es incierto.
Los análisis del mercado indican que el evento sí tendrá efectos positivos. Un informe elaborado por CoStar Group y Tourism Economics proyecta que los ingresos por habitación disponible en Estados Unidos aumentarán 1,7% durante junio y julio de 2026.
En las ciudades sede del torneo el impacto sería mayor. Allí se espera un incremento cercano al 12,7% en el RevPAR, indicador que mide los ingresos generados por cada habitación disponible.
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A pesar de estas previsiones, la evolución real de las reservas ha generado inquietud en algunos operadores, que esperaban una demanda más fuerte a esta altura del calendario.
Una de las principales incógnitas gira en torno al bloque de habitaciones que la FIFA acordó con hoteles en distintas ciudades sede.
Hace un par de años, el organismo rector del fútbol firmó contratos para garantizar alojamiento a los aficionados que compraran entradas para el torneo. En teoría, esas reservas debían mantenerse hasta 120 días antes del inicio del campeonato, aunque en algunos casos el plazo se redujo a 90 días.
Sin embargo, los hoteleros temen que el organismo no utilice todas las habitaciones reservadas inicialmente, lo que obligaría a los hoteles a intentar venderlas a última hora.
Jan Freitag, director nacional de análisis del mercado hotelero de CoStar, señaló que esta incertidumbre se ha convertido en uno de los factores clave para entender el comportamiento actual del mercado.