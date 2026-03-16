Paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba: hay bloqueos en la vía a la Costa y toque de queda en Caucasia

El Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba enfrentan desde este lunes 16 de marzo su cuarto paro minero en tres años. Entre 800 y 1.000 personas se concentraron en los sectores de La Apartada y Puerto Libertador (Córdoba), y en Campoalegre (Antioquia) para protestar en la troncal hacia la Costa Caribe denunciando el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional en 2023 y 2024. Ante el riesgo de alteración del orden público, Caucasia, epicentro de la movilización, amaneció bajo ley seca, toque de queda nocturno y restricción al parrillero. El punto de ruptura han sido las recientes intervenciones de la Fuerza Pública. Según la Mesa Minera, más de 30 operativos han resultado en la destrucción de 35 retroexcavadoras y 50 motobombas que, sostienen los líderes, estaban en etapa de legalización.

Cristian Hincapié, líder de El Bagre e integrante de la Mesa Minera del Bajo Cauca-Valdivia y Sur de Córdoba, le dijo a EL COLOMBIANO que los bloqueos son intermitentes para permitir el paso de suministros básicos, animales y misiones médicas. El gobernador Andrés Julián Rendón informó este lunes que ya había bloqueos en los dos puntos mencionados de la vía a la Costa y que seguiría la glorieta de Caucasia donde sale autopista 4G. “Vamos a quedar incomunicados por cuenta de incumplimientos que asumió el Gobierno Nacional con ellos, no se puede ceder allí, porque están de por medio la protección de activos ambientales, sino también la financiación que a través que la minería criminal se surte en favor de grupos armados organizados”, señaló.

Hincapié contó que el punto determinante del nuevo paro es que la Fuerza Pública no aplica el principio de diferenciación cuando realicen los operativos contra las estructuras ilegales; además, dijo que hay un avance casi nulo en la formalización que adelanta la Agencia Nacional de Minería. “Hemos tenido muy bajos resultados, casi el 1% de formalización en la zona no es un resultado que sea significativo; de parte de los ministerios no hay una articulación en la aplicación de las normas ni en los tratamientos diferenciales; culpan todos los procesos de tener vínculos con grupos armados ilegales”, dijo. Según Hincapié, el pedido de la Mesa es que funcionarios con capacidad de decisión se hagan presentes en la zona para discutir el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2023 y 2024.

¿Qué dijo el Ministerio de Defensa sobre el comienzo del paro minero?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para fijar una postura firme frente al inicio del paro minero, advirtiendo que, si bien el Gobierno respeta el derecho constitucional a la protesta, no se tolerarán bloqueos que vulneren los derechos de la mayoría. En su mensaje, el jefe de la cartera de Defensa subrayó que la Fuerza Pública tiene instrucciones precisas de actuar bajo la ley para garantizar la movilidad en los ejes viales estratégicos, enfatizando que cualquier acto de vandalismo o constreñimiento será tratado como un delito flagrante.

Asimismo, Sánchez apeló a la necesidad de diferenciar la protesta social legítima de las economías ilegales que, según la inteligencia militar, intentan instrumentalizar el malestar de los pequeños mineros. El ministro insistió en que el diálogo sigue abierto en las mesas técnicas, pero fue enfático al señalar que “la seguridad no es negociable”, sugiriendo que el despliegue operativo en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba no retrocederá ante presiones que busquen frenar la lucha contra la minería criminal y la protección de los ecosistemas.

¿Qué medidas adoptó la Alcaldía de Caucasia por el comienzo del paro minero?

La Alcaldía de Caucasia informó que el sábado 14 de marzo expidió un decreto que adoptó medidas preventivas para mantener el orden público del municipio durante la movilización. Entre otras restricciones, habrá toque de queda entre 11:59 p.m. y 6:00 a.m., prohibición de parrillero hombre entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.; además de ley seca desde este lunes hasta nueva orden. “Se trata de medidas para garantizar el orden, teniendo en cuenta los antecedentes que se han vivido en anteriores paros mineros en el municipio en 2024 y 2025”, explicó la administración municipal.