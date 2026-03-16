¿Cómo guardar las sobras de comida correctamente? Estos son los errores comunes que debe evitar

Todos tenemos sobras de comida y muchas veces las volvemos a consumir. El problema aparece cuando no las manejamos bien y podemos poner en riesgo nuestra salud. Por eso es importante saber cómo manipularlas y conservarlas correctamente. De hecho, las sobras mal almacenadas son una de las causas más comunes de intoxicaciones alimentarias. Lea: Por qué no debe lavar los huevos antes de guardarlos y otras recomendaciones sobre este superalimento Por eso, la nutricionista Beatriz González recomienda en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que una vez cocinados los alimentos, se evite dejarlos a temperatura ambiente, entre los 4 y los 60 grados, ya que ese es el rango ideal para que proliferen microorganismos que pueden afectar la salud. Según explica, lo mejor en estos casos es guardarlos en la nevera, aunque no inmediatamente después de cocinarlos. Y cuando se vayan a consumir nuevamente, es importante calentarlos bien (por encima de los 60 o 70 grados) para poder comerlos de forma segura. “Cuando cocinas y quedan sobras no hay que meterlas directamente al frío porque eleva la temperatura del electrodoméstico y calientas el resto de alimentos. Pero cuidado porque tampoco las sobras pueden estar dos horas en la mesa de la cocina. Sí unos 15-30 minutos sí para atemperarse, a temperatura ambiente, y luego a la nevera”, asegura.

Explica que hay una forma de enfriar las sobras más rápido. Cuando terminas de cocinar, mientras la comida todavía está caliente y soltando vapor, puedes poner la olla o el recipiente dentro de un balde con agua fría y hielo. Después de unos cinco minutos ya se puede meter a la nevera. “Así se acelera el proceso para que la comida se enfríe”, explica. Otra opción es hacerlo bajo un chorro de agua fría. La idea es bajar rápidamente la temperatura de la comida antes de guardarla en la nevera, señala González. También menciona que después de que la comida se enfríe un poco se debe guardar en la nevera en porciones pequeñas y en recipientes herméticos, para que se enfríe de manera más uniforme y segura. Además, da un consejo sobre las latas de conserva que muchas personas dejan abiertas en la nevera, una práctica que considera totalmente desaconsejada. “Si lo haces, no te espera nada bueno. (...) El contenido se puede contaminar, la lata se oxida y termina dándole a la comida ese sabor a monedas viejas”. La recomendación es pasar el contenido a un recipiente o a un frasco de vidrio o de acero inoxidable antes de guardarlo. Le puede interesar: ¿Comer plástico es buena idea? Ojo a las alertas de expertos sobre la “dieta” viral

¿Cuánto tiempo se pueden guardar la comida que sobra en la nevera?