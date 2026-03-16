¿Cómo guardar las sobras de comida correctamente? Estos son los errores comunes que debe evitar

Todos tenemos sobras de comida y muchas veces las volvemos a consumir. El problema aparece cuando no las manejamos bien y podemos poner en riesgo nuestra salud. Por eso es importante saber cómo manipularlas y conservarlas correctamente. De hecho, las sobras mal almacenadas son una de las causas más comunes de intoxicaciones alimentarias.
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Por eso, la nutricionista Beatriz González recomienda en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que una vez cocinados los alimentos, se evite dejarlos a temperatura ambiente, entre los 4 y los 60 grados, ya que ese es el rango ideal para que proliferen microorganismos que pueden afectar la salud.
Según explica, lo mejor en estos casos es guardarlos en la nevera, aunque no inmediatamente después de cocinarlos. Y cuando se vayan a consumir nuevamente, es importante calentarlos bien (por encima de los 60 o 70 grados) para poder comerlos de forma segura.
“Cuando cocinas y quedan sobras no hay que meterlas directamente al frío porque eleva la temperatura del electrodoméstico y calientas el resto de alimentos. Pero cuidado porque tampoco las sobras pueden estar dos horas en la mesa de la cocina. Sí unos 15-30 minutos sí para atemperarse, a temperatura ambiente, y luego a la nevera”, asegura.