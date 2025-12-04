x

Ejército destruyó siete laboratorios en San Carlos donde se procesaba coca, propiedad, presuntamente, del Clan del Golfo

Con estos, son más de 10 los hallados y destruidos por las autoridades en esta subregión del departamento.

  • El Ejército incautó más de 120 kilogramos de pasta base de coca y destruyo múltiples insumos químicos, tanto sólidos como líquidos. FOTO Cortesía Cuarta Brigada.
    El Ejército incautó más de 120 kilogramos de pasta base de coca y destruyo múltiples insumos químicos, tanto sólidos como líquidos. FOTO Cortesía Cuarta Brigada.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El Ejército Nacional da otro contundente golpe a los grupos criminales en el Oriente de Antioquia, más exactamente en zona rural del municipio de San Carlos. Tropas de la Cuarta Brigada y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional ubicaron y destruyeron siete laboratorios en los que, según las autoridades, se procesaba pasta base de coca.

Lea más: Tres escondites menos: Ejército localizó depósitos ilegales del Clan del Golfo en Antioquia

De acuerdo con información militar, estos pertenecían, presuntamente, a la subestructura Pacificadores Samaná del Clan del Golfo, en los que se incautaron más de 120 kilogramos de este estupefaciente, se destruyeron otros insumos químicos sólidos tales como 500 kilogramos de cemento, 300 de cloruro de calcio, 250 de sulfato de amonio, entre otros, y también insumos líquidos: 511 galones de gasolina, 222 galones de pasta base de coca en solución, 145 galones de ACPM y más.

En cuanto al material que se encontró al interior de los laboratorios, destacan siete fumigadores, dos guadañas, una planta eléctrica y una prensa hidráulica.

“Estos siete laboratorios, se suman al reciente desmantelado en la vereda Montenegro del municipio de San Luis, donde se impregnaba clorhidrato de cocaína en cajas de cartón, utilizadas como fachada para el traslado de transporte de banano y piña hacia mercados internacionales. Este complejo clandestino operaba a nivel industrial y tenía la capacidad más de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes, mediante de una modalidad de ocultamiento difícil de detectar”, dijo el Brigadier General Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Entérese: Ejército capturó a diez presuntos integrantes del Clan del Golfo en Támesis y Andes

Asimismo, el comandante añadió que, con esta intervención, se evita la comercialización de aproximadamente 2.700.000 dosis avaluadas en más de $600 millones.

En la subregión del Oriente antioqueño, a la fecha, ya son más de 10 los laboratorios hallados y destruidos que procesaban pasta base de coca y clorhidrato de cocaína.

